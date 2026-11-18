Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes , fecha en la que los chequeos médicos suelen centrarse en la retina para descartar la ceguera. Sin embargo, los oftalmólogos advierten sobre un problema igual de riesgoso pero menos atendido: las lesiones de la córnea y la pérdida gradual de sensibilidad en el ojo, un daño que avanza sin dolor y expone al paciente a infecciones graves sin que lo note.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud (MINSA) revelan que la diabetes alcanza al 10.7% de la población nacional; es decir, compromete a más de 2.5 millones de personas en el país. Aunque la retinopatía diabética representa la principal causa de ceguera irreversible en adultos, registros del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) confirman que hasta un 70% de estos pacientes sufre neuropatía corneal y sequedad crónica. Al alterarse las terminaciones nerviosas, la córnea pierde el reflejo del parpadeo y la capacidad de cicatrizar, facilitando la aparición de úlceras severas.

"El exceso de glucosa en la sangre afecta los nervios de la córnea. Por eso, el paciente no siente fastidio, sensación de cuerpo extraño ni ardor; incluso no refiere molestias teniendo una úlcera activa, y llega al consultorio cuando el cuadro ya derivó en una infección severa o una perforación. Para prevenir estos casos, indicamos el uso diario y frecuente de lágrimas artificiales sin preservantes, ya que hidratan y defienden la superficie del ojo sin causar la irritación celular propia de los conservantes químicos", explica la Dra. Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier.

¿Cómo cuidar la córnea a diario para prevenir daños graves por diabetes?

Para proteger la visión con medidas prácticas en el hogar y el trabajo, la especialista comparte cinco pautas fundamentales:

1. Aplicarse lágrimas artificiales sin preservantes todos los días, incluso sin sentir ardor: Las fórmulas libres de conservantes son seguras para el uso continuo porque humectan sin irritar. Especialistas del INO precisan que mantener lubricado el ojo de forma periódica disminuye en un 60% la reaparición de erosiones y lesiones corneales en personas con diabetes.

2. Pedir una revisión con lámpara de hendidura en el control anual: Medirse la vista para cambiar de lentes o revisar la retina no basta; el oftalmólogo debe examinar la capa externa del ojo con equipo especializado. La American Academy of Ophthalmology (AAO) reporta que este despistaje completo previene hasta en un 80% las úlceras complejas al detectar lesiones asintomáticas para el paciente.

3. Monitorear la glucosa y cumplir el tratamiento en el centro de salud: Cuidar el nivel de azúcar en la sangre es la medida de prevención más importante, ya que frena el avance del daño en los nervios del cuerpo y de los ojos. De acuerdo con el MINSA, un control riguroso de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) frena en un 40% el progreso del deterioro neurológico en las estructuras oculares.

4. No comprar gotas para "blanquear" el ojo en boticas sin indicación médica: Los colirios descongestionantes y el uso de corticoides ocultan la irritación momentáneamente, pero resultan altamente peligrosos porque resecan aún más la superficie ocular y disminuyen la respuesta inmunológica, propiciando infecciones que pueden permanecer ocultas o asintomáticas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el 30% de las complicaciones corneales severas ocurre por la automedicación de este tipo de fármacos.

5. No frotarse los ojos ante el cansancio ni usar pañuelos para calmar el picor: En una persona diabética, el epitelio corneal es sumamente frágil y la fricción con las manos o telas puede desprenderlo. Publicaciones de la revista médica Cornea señalan que el frotamiento ocular constante eleva en un 50% el riesgo de infecciones bacterianas agudas en ojos con pérdida sensorial.