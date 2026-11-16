¡URGENTE! Seis temblores con MAGNITUD MÁXIMA de 5,4 sacuden región de Perú en cinco horasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La región de Ica experimentó un total de seis sismos en cinco horas, el más fuerte alcanzando una magnitud de 5,4, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este último temblor se registró a las 4:22 p.m. del lunes 16 de noviembre.
El temblor más reciente alcanzó una magnitud de 4,5 y sucedió a 102 km al oeste de San Juan de Marcona, en Nasca - Ica, con una profundidad de 28 km, reportó la institución.
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La actividad sísmica en Ica comenzó durante la mañana, cuando a las 11.16 a. m. se registró el primer movimiento telúrico, que también alcanzó la mayor magnitud de la jornada: 5,4. El epicentro se localizó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en Nasca, a una profundidad de 31 kilómetros.
Siete minutos después, a las 11.23 a. m., se reportó un segundo sismo de magnitud 5,1, cuyo epicentro estuvo a 38 kilómetros al suroeste de Palpa y tuvo una profundidad de 41 kilómetros.
La actividad continuó durante la tarde. A las 2.26 p. m. se registró un temblor de magnitud 4,7, con epicentro a 97 kilómetros al suroeste de Palpa. Luego, a las 2.44 p. m., ocurrió otro de 4,8 a 116 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. Finalmente, a las 2.51 p. m., se reportó un movimiento de magnitud 4,6, ubicado a 107 kilómetros al oeste de la misma localidad.