¡PERÚ VUELVE A TEMBLAR! Nuevo SISMO se registra HOY, miércoles 18 de noviembre, y el IGP revela la MAGNITUDÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos movimientos sísmicos durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, ambos con epicentro al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. El primero alcanzó una magnitud de 6.0 y fue registrado poco después de la 1:00 a. m. Horas más tarde, se produjo otro temblor de magnitud 4.0 en la misma zona. A continuación, conoce los detalles de ambos reportes sísmicos.
Temblor en Perú HOY miércoles 18 de noviembre: magnitud, epicentro y profundidad según el IGP
¿A qué hora ocurrió el segundo sismo de magnitud 4.0 en Ica?
Posteriormente, a las 2:24:38 a. m., el IGP reportó un segundo movimiento telúrico de magnitud 4.0, también localizado en las proximidades de San Juan de Marcona, en Nasca, Ica.
Según la información oficial, este temblor tuvo una profundidad de 31 kilómetros y su epicentro se ubicó a 94 kilómetros al oeste de dicha localidad. Las coordenadas registradas fueron latitud -15.22 y longitud -76.03.
Este segundo evento fue consignado bajo el código IGP/CENSIS/RS 2026-0808. A diferencia del primer reporte, la publicación mostrada no precisa un nivel de intensidad para este movimiento sísmico.
¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 6.0 registrado HOY, 18 de noviembre?
De acuerdo con el reporte del IGP, el movimiento telúrico de magnitud 6.0 se produjo a la 1:07:40 a. m. de este miércoles 18 de noviembre. El epicentro fue localizado a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.
El organismo científico precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad de 36 kilómetros. Asimismo, registró las coordenadas geográficas de latitud -15.23 y longitud -76.05.
En cuanto a la intensidad, el reporte indicó que alcanzó el nivel IV en San Juan de Marcona, según la escala de Mercalli Modificada. Este movimiento fue identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0807.
¿Temblor, sismo o terremoto? El IGP explica en qué se diferencian
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en el país suele utilizarse la palabra “terremoto” cuando un movimiento del suelo ocasiona daños materiales o afecta a las personas. En cambio, si el evento no genera consecuencias visibles, generalmente se le denomina “temblor”. No obstante, precisó que esta distinción responde principalmente a una costumbre arraigada entre los peruanos.
“En términos generales un sismo, un temblor o un terremoto significan vibración súbita del suelo o del subsuelo debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos”, explicó en conversación con Andina.
El especialista también indicó que la manera de nombrar estos fenómenos varía según el país. Mientras en Estados Unidos se emplea principalmente el término terremoto (“earthquake”), en lugares como Francia y México también se utilizan otras denominaciones para referirse a estos movimientos de la Tierra.
“Solamente aquí en el Perú asociamos a distintas palabras. Entonces, para no entrar en discusión, nosotros preferimos utilizar el término sismo”, acotó.
Números de emergencia en todo el país
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
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