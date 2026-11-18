¿A qué hora ocurrió el segundo sismo de magnitud 4.0 en Ica?

Posteriormente, a las 2:24:38 a. m., el IGP reportó un segundo movimiento telúrico de magnitud 4.0, también localizado en las proximidades de San Juan de Marcona, en Nasca, Ica.

Según la información oficial, este temblor tuvo una profundidad de 31 kilómetros y su epicentro se ubicó a 94 kilómetros al oeste de dicha localidad. Las coordenadas registradas fueron latitud -15.22 y longitud -76.03.

Este segundo evento fue consignado bajo el código IGP/CENSIS/RS 2026-0808. A diferencia del primer reporte, la publicación mostrada no precisa un nivel de intensidad para este movimiento sísmico.