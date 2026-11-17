La falta de especialistas en provincias es uno de los principales factores que obliga a las familias a trasladarse a la capital. De los 27 oncólogos pediatras registrados en el Colegio Médico del Perú, 25 trabajan en la capital.

Para muchas familias del interior del país, el diagnóstico de un hijo con cáncer u otras enfermedades complejas implica tomar una decisión crítica: trasladarse a Lima para recibir tratamiento médico. Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 6 de cada 10 menores con cáncer atendidos en la capital provienen de provincias.

Esta migración forzada responde principalmente al severo centralismo médico: de los 27 oncólogos pediatras registrados en el Colegio Médico del Perú, 25 ejercen en Lima. A esta barrera geográfica se suma una económica: mantenerse en la capital exige entre S/193 y S/213 diarios en alojamiento y alimentación, es decir, entre S/4.200 y S/4.700 por una estancia promedio de 22 días. Como más del 50% de estas familias percibe ingresos menores a S/1.200 al mes, la falta de recursos se convierte en una de las principales causas de abandono del tratamiento.

Frente a esta barrera, los hogares temporales brindan el respaldo indispensable para asegurar la permanencia de los niños en Lima. Muestra de ello es que, mientras que según el Minsa, el abandono del tratamiento de cáncer infantil alcanza el 8,5% a nivel nacional, en Casa Ronald McDonald el abandono de tratamientos médicos se reduce a solo 3,92%. Esto evidencia que contar con un hospedaje seguro y alimentación cerca del hospital es clave para la recuperación. Es la realidad de Thiago, de 4 años, quien llegó desde Arequipa junto a su mamá, Yolanda, para recibir tratamiento oncológico. Lleva más de un año en tratamiento, y contar con un hogar temporal cerca del hospital les ha permitido sostenerlo sin enfrentar el abrumador impacto financiero del alojamiento.