Joven venezolana ingresó a San Marcos en 1° puesto y llora de emoción: "Mis papás lucharon por esto"

"Reacción de mi familia ingresando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todavía no me lo creo. Mis papás lucharon mucho por esto. Es un sueño", se lee en la descripción del video. Esta no era la primera vez que Jilary de los Ángeles intentaba postular a la Decana de América. Según contó en sus historias de TikTok, anteriormente había rendido el examen de admisión, pero en aquella ocasión no logró obtener una vacante.