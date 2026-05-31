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IPSOS: Roberto Sánchez lidera en áreas rurales con un 53.9% y Keiko Fujimori domina en Lima con un 52.2%

De acuerdo con el simulacro de voto del 29 y 30 de mayo de Ipsos, Roberto Sánchez cuenta con mayor intención en el centro, sur y oriente del país. Fujimori, solo en Lima y el norte.

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    IPSOS: Roberto Sánchez lidera en áreas rurales con un 53.9% y Keiko Fujimori domina en Lima con un 52.2%
    Roberto Sánchez lidera en áreas rurales
    IPSOS: Roberto Sánchez lidera en áreas rurales con un 53.9% y Keiko Fujimori domina en Lima con un 52.2%

    A una semana de la segunda vuelta electoral, el sondeo presidencial de Ipsos indica que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, lidera en áreas rurales con un 53.9%, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular prevalece en Lima Metropolitana con un 52.2%.

    Sánchez obtiene un 27.4% en Lima pero su respaldo es más fuerte en otras regiones: 42.8% en el centro, 56.8% en el sur y 49.5% en el oriente. Promedia un 43.7% en el interior del país y un 38.9% en otras ciudades del Perú.

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    Keiko Fujimori concentra su apoyo principalmente en Lima y el norte, donde tiene un 44%. Su respaldo se reduce a un 39.2% en otras ciudades, 34.5% en el interior y solo un 24.4% en zonas rurales.

    En las regiones donde Sánchez lidera, Fujimori obtiene 39.4% en el centro, 17.8% en el sur y 34.3% en el oriente.

    El detalle de la intención de voto de cara a la segunda vuelta
    El detalle de la intención de voto de cara a la segunda vuelta

    El voto blanco y viciado

    El informe señala que el voto blanco es del 10.5% a nivel nacional, mientras que el voto viciado es del 10.8%.

    El voto blanco es más frecuente fuera de la capital, con un 8.1% en Lima y un 11.7% en el interior. En otras ciudades es del 9.9% y alcanza un 15.7% en zonas rurales.

    Por regiones, el norte muestra un 12% en voto blanco, seguido por 13.8% en el oriente, 11.3% en el sur y 9.7% en el centro.

    El voto viciado representa un 12.3% en Lima y un 10.1% en el interior del Perú.

    Además, 12% de estos votos se sitúa en otras ciudades y un 6% en zonas rurales.

    El sur registra el porcentaje más alto con un 14.1%, seguido por un 12.4% en el oriente, 8.1% en el centro y 7% en el norte.

    La encuesta encuestó a 1,204 personas con un margen de error de +/- 2.8% y un 95% de confianza.

    Según la ficha técnica, el sondeo se realizó el 29 y 30 de mayo en los 24 departamentos del Perú.

    Encuesta presidencial IPSOS: Keiko Fujimori enfrenta mayor rechazo que Roberto Sánchez

    El sondeo revela que Keiko Fujimori enfrenta un nivel considerable de antivoto. El 40% asegura que no votará por ella en la segunda vuelta, y un 9% probablemente tampoco lo hará.

    En cambio, solo un 2% no la conoce, y un 6% no responde.

    Para Sánchez, el 38% dice que no votará por él, y el 10% probablemente no lo haga. Un 5% no lo conoce y un 6% no precisa.

    SOBRE EL AUTOR:
    IPSOS: Roberto Sánchez lidera en áreas rurales con un 53.9% y Keiko Fujimori domina en Lima con un 52.2%
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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