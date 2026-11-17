¿Qué pasó entre ellos? Hija de Christian Domínguez revela cómo se siente tras retomar su relación con el cantanteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una nueva etapa familiar comenzó para Christian Domínguez y su hija Camila, quienes lograron superar sus diferencias después de permanecer un año sin comunicarse. La joven habló sobre esta reconciliación durante una entrevista en el podcast 'No aclares que oscureces', de +QTV, donde confesó cómo se siente actualmente.
Aunque reconoció que el conflicto familiar fue complicado, aseguró que recuperar el vínculo con su padre le devolvió la tranquilidad y le permitió mirar las cosas desde otra perspectiva.
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Camila Domínguez revela cómo se siente tras reconciliarse con Christian Domínguez
La hija del cantante explicó que los problemas entre padres e hijos son más comunes de lo que muchas personas imaginan, aunque en su caso la situación tuvo una mayor exposición porque se hizo pública.
“Yo no creo que soy ni la primera ni la última. La diferencia mía es que ha sido público, ¿no?”, comentó.
Asimismo, destacó lo importante que resulta mantener una buena relación con los progenitores y reconoció que superar el distanciamiento cambió su manera de sentirse.
“Estar bien con tus papás da una tranquilidad increíble y yo en este momento me siento muy tranquila”, expresó.
Hija de Christian Domínguez confiesa que no quería exponer sus problemas familiares
Camila también reconoció que, con el paso del tiempo, habría preferido resolver sus diferencias familiares lejos de las cámaras y las redes sociales.
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“Ahora que estoy un poco más grande, me doy cuenta de que no me hubiera gustado hacerlo público, pero creo que también me da tranquilidad porque creo que todo pasa por algo”, manifestó.
Sin embargo, destacó que recibió mensajes de personas que encontraron en su historia una motivación para recuperar sus propios vínculos familiares.
“Me decían: ‘Gracias porque por ti mi hija pudo hablar con su papá’”, recordó.
De esta manera, Camila dejó atrás una etapa complicada y aseguró que actualmente disfruta de una relación más cercana con Christian Domínguez.