Hermanos Yaipén suspenden concierto por sus 26 años tras descompensación de Walter Yaipén. Conoce qué pasó con el músico y cuándo anunciarán la nueva fecha.

La salud de Walter Yaipén encendió las alarmas entre sus seguidores. La agrupación Hermanos Yaipén anunció la postergación de su concierto por sus 26 años de trayectoria, programado para el sábado 21 de noviembre en El Huaralino Internacional, luego de que el músico sufriera una descompensación durante una reciente presentación.

Mediante un comunicado, la orquesta explicó que tomó esta decisión para priorizar la recuperación del artista y garantizar que la celebración se realice en las mejores condiciones. Asimismo, informó que pronto anunciará una nueva fecha.

¿Qué le pasó a Walter Yaipén durante su presentación?

A través de Instagram, Walter Yaipén contó que sufrió una descompensación mientras participaba en el segundo de dos espectáculos especiales realizados antes de la llegada del papa León XIV al Perú.

El músico tuvo que abandonar el escenario debido a su estado de salud. Aunque no reveló su diagnóstico médico, agradeció las muestras de cariño y preocupación de sus seguidores, familiares y compañeros.

Por el momento, no se ha informado cuándo retomará sus presentaciones.

La agrupación publicó un comunicado sobre la salud de Walter Yaipén.

¿Qué pasará con el concierto de aniversario de Hermanos Yaipén?

El espectáculo estaba previsto para el 21 de noviembre, desde las 7.00 p. m., en El Huaralino Internacional y contaría con invitados como Kike Farro, Caribeños de Guadalupe, Dilbert Aguilar y La Tribu, Amaranta, Las Estrellas de la Cumbia y Los Capos de Colombia.

Sin embargo, la agrupación decidió aplazar la celebración hasta que Walter Yaipén se encuentre recuperado. La nueva fecha será comunicada a través de sus canales oficiales.