María Pía Copello impacta al revelar que su hija la 'excluyó' de su cumpleaños y toma radical decisión

La conductora sorprendió en el mundo del espectáculo peruano tras contar entre risas y sorpresa el inesperado desplante de su menor hija Catalina en plena celebración, lanzando una contundente frase que encendió las redes.

María Pía Copello volvió a acaparar los titulares de los principales medios de comunicación del país, pero esta vez no por algún proyecto televisivo ni por una polémica con sus colegas, sino por una revelación familiar que sacudió las redes sociales. Resulta que la siempre glamurosa exanimadora infantil confesó con total desparpajo que su menor hija, Catalina —quien celebró su cumpleaños en noviembre—, tomó la inesperada determinación de dejarla fuera de los planes de su propio festejo. Sí, así como lo leen: la pequeña decidió marcar su territorio y excluir a su famosa mamá de la celebración, dejando en evidencia que los hijos crecen rápido y ya quieren su propio espacio lejos de las cámaras y la supervisión materna.

El inesperado desplante de Catalina a su famosa mamá

Lejos de tratarse de un drama de telenovela, esta situación refleja el cambio natural en la dinámica entre madre e hija, algo que la propia María Pía ya había dejado entrever meses atrás en entrevistas con programas como 'Magaly TV La Firme'. Cabe recordar que Catalina, quien ya dejó de ser una niña pequeña para entrar de lleno en la preadolescencia, incluso le había pedido a su madre dejar de grabar videos juntas para TikTok porque sentía que su contenido le daba un poco de vergüenza.

Esta vez, al llegar la fecha especial de su onomástico, la menor quiso disfrutar a su manera y dejó en claro que no deseaba que su mamá estuviera metida en medio de su festejo. Para una mujer acostumbrada a organizar celebraciones por todo lo alto y tirando la casa por la ventana para engreír a sus herederos, recibir semejante choteada por parte de su engreída fue todo un balde de agua fría que no dudó en compartir con su fiel comunidad digital.

La drástica reacción de María Pía Copello ante la exclusión

Pero quienes conocen a María Pía saben perfectamente que ella no se queda callada ni de brazos cruzados ante nadie. Fiel a su estilo frontal, divertido y sin filtros, la conductora anunció que tomó una drástica decisión frente al desplante de su hija, dejando muy en claro su postura con una frase que rápidamente se viralizó en los portales de espectáculos: "¡A mí nadie...!".