Olinda Castañeda TILDA DE FANÁTICOS a católicos que hacen largas colas para ver al papa León XIV: “No es devoción”

Olinda Castañeda genera controversia criticando a católicos que hacen largas colas para ver al papa León XIV , quien se presentará en Las Palmas. ¿Qué video compartió?

Tras los comentarios controversiales de Katy Jara al expulsar de su transmisión a católicos ilusionados por la llegada del papa León XIV a Perú, Olinda Castañeda, quien profesa la fe cristiana, sorprendió lanzando un contundente video contra quienes esperan en largas colas para ver al pontífice. Esto sucede en medio de la multitud en la base Las Palmas desde tempranas horas del día para la última misa de Robert Prevost. ¿Cómo describió esta práctica?

Olinda Castañeda critica a católicos por hacer colas para ver al papa León XIV

Olinda Castañeda está en el centro de atención tras el rechazo de Katy Jara hacia los católicos entusiastas por el papa León XIV en Perú.

Mientras la exconductora de 'Domingo de fiesta' expulsó a los fieles durante su transmisión, la exmodelo impactó al publicar un video entre las largas filas de miles de devotos en Las Palmas, quienes llegaron antes del amanecer para asegurar un lugar en la última misa del papa en el país.

En un video compartido antes de la llegada de Robert Prevost, Castañeda critica la espera bajo el sol abrasador y afirma que deberían optar por prácticas espirituales distintas en lugar de soportar colas interminables.

"Lanzo un facto y me voy, aunque me quieran atacar. No tienes tiempo para la iglesia ni para escuchar la palabra del Señor, pero esperas horas bajo la lluvia o el sol solo para ver al papa", comentó un joven en el video que Castañeda reposteó en Instagram.

Además, dejó clara su postura sobre la reverencia hacia el sucesor de Pedro, calificando a quienes se emocionan por quien sigue cada uno de sus pasos de manera desmesurada.

"Eso no es devoción al Señor, eso es fanatismo", añadió. Según Castañeda, los católicos seguirían al papa con una pasión que se aleja de la verdadera devoción religiosa.

El video también menciona el rechazo que muchos sienten hacia esta perspectiva, aunque a Castañeda parece no importarle las críticas que pueda recibir por su posición.

Es importante mencionar que, días antes, Castañeda también publicó un mensaje crítico sobre una estatua del papa en Callao ante la llegada de Robert Prevost.