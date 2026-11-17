El IGP habla sobre la actividad sísmica reciente en Ica, donde ocurrieron ocho sismos de entre 4,2 y 5,4 de magnitud en 15 horas.

¡Es momento de tomar precauciones! En el transcurso de las últimas 15 horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) detectó ocho sismos de magnitudes significativas entre 4,2 y 5,4 cerca de la costa de Ica. Esta situación ha causado inquietud entre los residentes, preocupados por posibles réplicas más fuertes, como podría ser un terremoto. ¿Qué tan probable es esto? Aquí te contamos todos los detalles ofrecidos por el IGP.

El origen de los ocho sismos en Ica: explicación del IGP

Hernando Tavera, quien lidera el Instituto Geofísico del Perú (IGP), aclaró que estos movimientos forman parte de la dinámica natural del territorio peruano, causada por la interacción de las placas tectónicas. También recordó que el 13 de noviembre pasado, un sismo de 5,9 de magnitud se ocurrió frente a la costa de Ica, pero no hubo réplicas en tierra debido a la distancia desde el litoral.

"Estos sismos claramente ocurren frente a la costa como parte del proceso conocido de la colisión de la placa de Nazca con la placa continental. Es un fenómeno dinámico constante que siempre genera eventos sísmicos de diversas magnitudes", explicó Tavera a Exitosa.

El jefe del IGP también subrayó que, pese a los avances científicos, aún no es viable predecir cuándo ocurrirá un terremoto ni determinar con precisión detalles como el epicentro o la magnitud. Por ello, insiste en que los ciudadanos deben ser conscientes de que residen en una zona sísmica y que es crucial adoptar medidas preventivas ante cualquier emergencia.

Construcción segura y prevención: acciones para los ciudadanos

Ante estas circunstancias, Tavera explicó que los habitantes del Perú deben informarse sobre la actividad sísmica local. Utilizar herramientas como el mapa sísmico del país ayuda a entender la distribución de estos eventos, resaltando que ninguna región está exenta de experimentar temblores o terremotos.

"Cualquiera puede preguntarse dónde ocurrirá el próximo sismo, y la respuesta es en cualquier sitio del país. Todo el territorio es sísmico, pero hemos aprendido de sismos anteriores que las afectaciones físicas a las personas se producen principalmente cuando las edificaciones colapsan total o parcialmente", indicó Tavera.