Papa León XIV tiene INSÓLITA RESPUESTA tras ser golpeado por rosario: “Algunos gestos de cariño llegan hasta el ojo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante su regreso a Roma, el papa León XIV recordó en tono jocoso uno de los instantes más curiosos de su paso por Sudamérica. En una conferencia de prensa a bordo del avión, el pontífice mencionó el incidente durante su concurrida misa en Lima, donde un fiel le lanzó un rosario que terminó golpeándole el rostro.
Este incidente tuvo lugar en una de las celebraciones religiosas que presidió en la capital peruana. Al ser interrogado al respecto, León XIV bromeó sobre el afecto de los asistentes, insinuando que algunos gestos se atesoran en el corazón, mientras que otros, por accidente, podrían permanecer en el ojo.
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Más allá de esta anécdota, el papa utilizó su conversación con la prensa para hablar sobre su reciente experiencia en Perú, resaltando temas como el apoyo a víctimas de abuso, su recuperación médica y sus futuros compromisos internacionales.
Encuentro de León XIV con víctimas de abuso en Perú
El pontífice confirmó que se reunió con víctimas de abuso durante su estancia en Perú. En esta oportunidad, instó a los obispos a asumir sus responsabilidades para asegurar justicia y evitar la repetición de tales situaciones.
La reunión fue uno de los momentos más delicados de su agenda en el país, en un contexto en el que la Iglesia enfrenta críticas por casos de abuso y exigencias de respuestas categóricas de las víctimas.
A través de su llamado, León XIV reforzó la importancia de que las autoridades eclesiales actúen y protejan a las víctimas de futuros abusos.
Situación de salud tras cirugía pulmonar
En el diálogo con los periodistas, también surgió su estado de salud. El papa León XIV compartió que aún no ha finalizado su recuperación completa después de su cirugía pulmonar realizada un mes antes de iniciar su recorrido sudamericano.
Mencionó que la cirugía fue resultado de un descubrimiento durante un chequeo rutinario, dado que no presentaba síntomas, lo que hizo inesperada la detección del problema.
Estas declaraciones ofrecen un vistazo más detallado al tratamiento médico que enfrentó previo a viajes internacionales extensos que incluyeron visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
Agenda internacional: Corea del Sur en 2027
Interrogado sobre posibles viajes futuros, León XIV indicó que hasta ahora su única salida confirmada para 2027 será para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Corea del Sur.
Este anuncio se realizó tras cerrar su visita a Sudamérica, que contó con enorme participación multitudinaria en ceremonias religiosas y encuentros con el papa.
Con su regreso a Roma, León XIV concluyó un recorrido que estuvo caracterizado por gran afluencia de fieles y encuentros con diversas comunidades religiosas en cada país visitado.