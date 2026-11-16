Papa León XIV sufre incidente durante recorrido en Las Palmas: cámaras lo captaron agarrándose el ojo

Papa León XIV sufre incidente durante recorrido en Las Palmas: cámaras lo captaron agarrándose el ojoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un inesperado momento de tensión se registró durante el recorrido del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco, este lunes 16 de noviembre. Mientras el sumo pontífice saludaba con entusiasmo a los miles de fieles congregados para participar en la última misa de su visita apostólica al Perú, las cámaras de televisión captaron un sorpresivo gesto de incomodidad en su rostro que rápidamente generó preocupación entre los asistentes.
De acuerdo con las imágenes difundidas por los principales medios de comunicación peruanos, el incidente ocurrió mientras León XIV avanzaba de pie a bordo del papamóvil acompañado por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, y su secretario personal, Edgard Rimaycuna. En plena marcha, un objeto habría sido lanzado desde el público en dirección al vehículo oficial, provocando que el líder de la Iglesia católica se llevara rápidamente una mano al ojo tras el aparente impacto.
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El momento exacto del impacto registrado por las cámaras
La secuencia quedó grabada en video y no tardó en viralizarse en plataformas digitales, despertando diversas interrogantes sobre la naturaleza del objeto que alcanzó al santo padre en medio de la multitudinaria jornada. En los registros audiovisuales se observa cómo el pontífice interrumpe brevemente su saludo para llevarse la mano a la zona ocular, evidenciando el golpe sufrido durante el desplazamiento previo a la celebración eucarística.
A pesar del imprevisto y del revuelo causado entre quienes seguían la transmisión en vivo, el incidente no pasó a mayores ni alteró el protocolo oficial de la jornada. Con serenidad, el sumo pontífice retomó su recorrido por la explanada de Las Palmas para continuar impartiendo su bendición a los feligreses procedentes de diversas regiones del país que llegaron desde tempranas horas para despedirlo.
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El cierre de la histórica visita apostólica de León XIV al Perú
Este episodio ocurrió en el marco de las actividades finales del viaje apostólico de seis días que el papa León XIV realizó por territorio peruano, país donde ejerció durante más de dos décadas como misionero y obispo antes de llegar al Vaticano. Previo a su ingreso a Las Palmas, el santo padre también cumplió una emotiva visita al hogar Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao.
Tras presidir la multitudinaria misa de despedida ante miles de devotos en Surco, el itinerario oficial establece que el pontífice se traslade hacia el Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, para la ceremonia protocolar de partida. De esta manera, León XIV concluirá su histórica estadía en el Perú con su vuelo de retorno rumbo a Roma.