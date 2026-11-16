Papa León XIV sufre incidente durante recorrido en Las Palmas: cámaras lo captaron agarrándose el ojo

Un inesperado momento marcó el trayecto del sumo pontífice a bordo del papamóvil en Santiago de Surco antes de su misa de despedida en el Perú, tras recibir el aparente impacto de un objeto.

El papa León XIV vivió un incidente durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, ante un millón de fieles.

El papa León XIV vivió un incidente durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, ante un millón de fieles.

Un inesperado momento de tensión se registró durante el recorrido del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco, este lunes 16 de noviembre. Mientras el sumo pontífice saludaba con entusiasmo a los miles de fieles congregados para participar en la última misa de su visita apostólica al Perú, las cámaras de televisión captaron un sorpresivo gesto de incomodidad en su rostro que rápidamente generó preocupación entre los asistentes.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los principales medios de comunicación peruanos, el incidente ocurrió mientras León XIV avanzaba de pie a bordo del papamóvil acompañado por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, y su secretario personal, Edgard Rimaycuna. En plena marcha, un objeto habría sido lanzado desde el público en dirección al vehículo oficial, provocando que el líder de la Iglesia católica se llevara rápidamente una mano al ojo tras el aparente impacto.



El momento exacto del impacto registrado por las cámaras

La secuencia quedó grabada en video y no tardó en viralizarse en plataformas digitales, despertando diversas interrogantes sobre la naturaleza del objeto que alcanzó al santo padre en medio de la multitudinaria jornada. En los registros audiovisuales se observa cómo el pontífice interrumpe brevemente su saludo para llevarse la mano a la zona ocular, evidenciando el golpe sufrido durante el desplazamiento previo a la celebración eucarística.

Fotógrafos informaron que el pontífice habría recibido un golpe con un denario de la Virgen de Copacabana

A pesar del imprevisto y del revuelo causado entre quienes seguían la transmisión en vivo, el incidente no pasó a mayores ni alteró el protocolo oficial de la jornada. Con serenidad, el sumo pontífice retomó su recorrido por la explanada de Las Palmas para continuar impartiendo su bendición a los feligreses procedentes de diversas regiones del país que llegaron desde tempranas horas para despedirlo.

El cierre de la histórica visita apostólica de León XIV al Perú

Este episodio ocurrió en el marco de las actividades finales del viaje apostólico de seis días que el papa León XIV realizó por territorio peruano, país donde ejerció durante más de dos décadas como misionero y obispo antes de llegar al Vaticano. Previo a su ingreso a Las Palmas, el santo padre también cumplió una emotiva visita al hogar Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao.