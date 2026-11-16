La cantante Katy Jara ha vuelto a la pantalla chica y protagonizó un inesperado intercambio con el periodista René Gastelumendi, quien recordó su carrera en la cumbia.

Después de un reciente debate en redes sociales, Katy Jara vuelve a captar la atención pública. Tras recibir críticas por sus comentarios sobre el papa León XIV, la cantante reapareció en televisión para promover su nuevo proyecto musical inspirado en su fe cristiana.

La artista fue entrevistada por René Gastelumendi, con quien discutió sobre su disco religioso y el cambio personal que ha experimentado. Durante la charla, recordó su carrera en la música tropical y definió su identidad artística actual.

Katy Jara reaparece en TV tras controversia por comentarios sobre el papa León XIV

Katy Jara llegó al set para hablar sobre 'Hosanna', su nueva producción que simboliza su etapa espiritual, tras alejarse de la música tropical. Durante la entrevista, el presentador recordó su trayectoria, apuntando que su energía sigue siendo un rasgo distintivo.

La cantante aprovechó para explicar su nueva fase y responder a quienes piensan que ha cambiado. “Jesús ha llegado a mi vida. Algunos dicen: ‘Es aburrida, apática’, pero mi esencia es la alegría que Jesús me ha dado, enfocada en su palabra”, afirmó.

Gastelumendi observó que la energía de su época en la cumbia sigue en su música actual. “La misma alegría está presente, ya que la cumbia y las canciones de júbilo comparten esa esencia”, añadió.

Katy Jara explicó que su felicidad actual proviene de un lugar diferente que en su etapa anterior. “Ahora, lo que me alegra es el gozo que el Señor da. Hay problemas, pero como dice la palabra, lo pongo todo en Cristo que me fortalece.”