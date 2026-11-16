¿Se Apagará el Mundo? Rumores de Corte de Energía en Perú para el 17 de Noviembre

¿Habrá un apagón planetario el 17 de noviembre? Entérate si Perú sufrirá un corte de servicios esenciales .

Rumores de Corte de Energía en Perú para el 17 de Noviembre.

Rumores de Corte de Energía en Perú para el 17 de Noviembre.

El temor ha crecido en plataformas digitales ante la posibilidad de un apagón global el martes 17 de noviembre, que podría dejar sin electricidad, internet y servicios bancarios a millones por 72 horas.

Esta especulación ha generado preocupación en Perú, donde muchos se cuestionan si el país estaría incluido en esta desconexión. Hasta el momento, no hay ninguna advertencia oficial ni prueba técnica que sugiera un corte eléctrico global para esa fecha .

¿Perderá Perú la energía el 17 de noviembre?

No hay información oficial que señale un apagón programado en Perú para el martes 17 de noviembre . Tampoco existen evidencias que sustenten la propagación de esta interrupción mundial de servicios esenciales.

La confusión parece provenir de la combinación de diferentes eventos: un capítulo de la serie animada Los Simpson , un simulacro de alertas de emergencia en Estados Unidos y recomendaciones de preparación ante emergencias.

Por lo tanto, los peruanos deben tomar las noticias virales con precaución y no como un anuncio definitivo de interrupciones del suministro eléctrico.

¿Qué está programado realmente para el 17 de noviembre en EE.UU.?

La fecha coincide con una actividad anunciada por autoridades de EE.UU. . La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), llevará a cabo una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

El ejercicio está planeado para las dos.20 p. m. (hora del este de EE.UU.). Durante este tiempo, algunas estaciones de radio y televisión harán una pausa en sus transmisiones para emitir un mensaje de alerta de un minuto de duración.

¿Cómo se asocian Los Simpson con el supuesto apagón global?

El rumor fue también impulsado por un episodio de la popular serie Los Simpson , en su temporada 35, titulado 'It's a Blunderful Life'.

En este episodio se desarrolla una trama sobre un apagón en Springfield que inicia un 17 de noviembre. Varios espectadores relacionaron esta historia con la fecha de 2026, difundiendo la idea de que el show predijo un corte mundial de energía.