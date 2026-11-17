Jesús Barco generó interés en redes al compartir noticias preocupantes sobre Melissa Klug , quien permanece fuera del ojo público. ¿Qué le sucedió?

Jesús Barco sorprendió con un preocupante mensaje sobre Melissa Klug, quien se ha mantenido alejada de la controversia y de la televisión tras la salida de Samahara Lobatón de los reality shows. ¿Qué le ocurrió y qué medida decidió tomar él?

Jesús Barco comparte inquietantes noticias sobre la salud de Melissa Klug y toma medida extrema

Jesús Barco captó la atención de sus seguidores mediante una publicación en redes sociales relacionada con Melissa Klug, su actual pareja, quien permanece fuera del ámbito televisivo. El futbolista hizo un anuncio inesperado que provocó inquietud entre los usuarios respecto a la situación de la empresaria.

La noticia llega después de que el hermano del deportista mencionara que pronto volverá a ser tío, lo que dio lugar a especulaciones sobre un posible embarazo de la conocida 'Chalaca'. Sin embargo, este rumor no ha sido confirmado.

En medio de estas especulaciones, Barco sorprendió al difundir un mensaje relacionado con el posible difícil momento personal que atraviesa Melissa Klug. Sus palabras atrajeron la atención de aquellos que siguen de cerca su relación.

El atleta compartió esta situación a través de su cuenta oficial de Instagram, donde dedicó unas emotivas palabras después de marcar un gol para su equipo actual. La dedicatoria estuvo dirigida a la expareja de Jefferson Farfán y causó interés debido al momento en el que se realizó.

"Este gol es para ti, por todo lo que estás pasando, no es un buen momento, pero Dios tiene el control de todo y siempre estaré a tu lado, te admiro, te amo mucho, siempre estaré a tu lado acompañándote", manifestó.

Jesús Barco comparte inquietantes noticias sobre la salud de Melissa Klug y toma medida extrema: "Dios tiene..."