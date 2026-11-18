Ivana Yturbe revela qué pasó con sus joyas más preciadas y pide ayuda para recuperarlasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Ivana Yturbe atraviesa un difícil momento personal tras denunciar el robo de varias joyas que guardaban recuerdos especiales de su matrimonio con el futbolista Beto Da Silva. La exchica reality utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido y pedir ayuda a sus seguidores.
Entre las pertenencias sustraídas se encuentran sus anillos de compromiso, matrimonio y aniversario, piezas que tienen un enorme valor sentimental para la pareja, que lleva cinco años de casados.
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Ivana Yturbe rompe su silencio tras sufrir robo de sus anillos
A través de una publicación de Instagram, la modelo expresó su tristeza por la desaparición de las joyas que simbolizan momentos importantes de su relación.
“Gente, me pasó algo horrible. Se robaron mi anillo de matri, compromiso y aniversario junto con otros anillos. Estoy demasiado triste”, escribió.
Aunque no precisó dónde ni cómo ocurrió el robo, Ivana compartió una fotografía de las piezas sustraídas con la esperanza de que alguien pueda reconocerlas.
Ivana Yturbe ofrece pagar para recuperar sus joyas robadas
La esposa de Beto Da Silva sorprendió al revelar que estaría dispuesta incluso a recomprar sus anillos debido al significado que tienen para ambos.
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“Si alguien se los ofrece, por favor me escriben, así sea para recompra tiene demasiado valor sentimental para mí y Beto”,manifestó.
Con este mensaje, la influencer pidió a sus seguidores mantenerse atentos ante cualquier posible venta de las joyas. Por ahora, no ha informado si logró recuperarlas ni ha brindado mayores detalles sobre las circunstancias del robo.