Carlos Alcántara rompe su silencio y confiesa POR QUÉ TERMINÓ su matrimonio de 31 años: "Podía llegar a las manos"

El actor Carlos Alcántara contó que las discusiones con Jossie Lindley se volvieron cada vez más frecuentes y reveló que llegó a temer que los conflictos terminaran de una manera violenta.

Carlos Alcántara se pronunció sobre el fin de su relación con Jossie Lindley y expuso los problemas que enfrentaron antes de decidir separarse. En una entrevista para el podcast 'Café con la Chevez', el actor reconoció que las diferencias entre ambos se hicieron cada vez más constantes y comenzaron a afectar su convivencia.

El popular 'Cachín' también contó que pasó más de un año durmiendo en una habitación distinta antes de ponerle punto final a su matrimonio de 31 años. Además, descartó que una infidelidad o una falta de honestidad fueran los motivos de la ruptura y admitió que tuvo parte de responsabilidad en los conflictos.

¿Por qué Carlos Alcántara decidió terminar su matrimonio con Jossie Lindley después de 31 años?

En su conversación con el espacio digital, Carlos Alcántara recordó los años que compartió con Jossie Lindley y destacó que ambos construyeron una relación que se extendió durante más de tres décadas. Según explicó, desde que iniciaron su historia sentimental permanecieron juntos durante prácticamente todo ese tiempo, aunque también tuvieron que afrontar dificultades que no llegaron a hacerse públicas.

"Hay cosas, dentro de las parejas, que también empiezan a dejar de funcionar o pasan muchas cosas que no tenemos por qué ventilar", reveló.

Al abordar la posibilidad de que su separación estuviera relacionada con el temor a cometer una infidelidad, el actor admitió que esa era una situación que podía ocurrir en el futuro. No obstante, dejó en claro que no deseaba que una relación tan extensa acabara por ese motivo. También relató que los desacuerdos pasaron a formar parte de su rutina y que las discusiones comenzaron a alcanzar niveles que antes no habían experimentado.

"Había respeto, una admiración y al final cuando había una discusión empezábamos a elevar el tono. Yo dije no, esto termina yéndose de las manos o una cosa violenta", confesó.

¿Carlos Alcántara durmió más de un año en el cuarto de huéspedes y negó una infidelidad?

El actor también dio a conocer cómo era la situación dentro de su hogar durante la etapa previa a la separación. De acuerdo con su relato, la relación había cambiado y empezaron a surgir frases y reclamos que no habían sido habituales durante los años que compartieron como pareja.

Carlos Alcántara recordó que llegó a escuchar en su propia casa expresiones como "te vas", "lárgate" y "ya no te quiero ver". Ante ese escenario, comenzó a reflexionar sobre las razones de los conflictos y reconoció que también debía asumir su cuota de responsabilidad en lo que estaba sucediendo.

Como consecuencia del deterioro de la convivencia, el artista optó por instalarse en el cuarto de huéspedes, donde permaneció durante más de doce meses. Así, explicó que la decisión de poner fin a su matrimonio no ocurrió de forma inesperada, sino después de atravesar un periodo prolongado de distanciamiento.