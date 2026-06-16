Muere reconocida y amada actriz turca a los 35 años tras sufrir un infarto un día después de su cumpleaños

La actriz turca Ece İrtem ha muerto sorpresivamente a los 35 años, un día después de festejar su cumpleaños, lo que causó conmoción entre sus fans y el mundo del espectáculo.

El sector del entretenimiento en Turquía está de luto tras la muerte de Ece İrtem, quien fue una destacada figura en la televisión de ese país. La actriz perdió la vida a los 35 años, apenas un día después de celebrar su cumpleaños, lo que sorprendió a colegas, seguidores y medios internacionales.

La inesperada noticia ha impactado por su repentina partida. Ece destacó por su habilidad actoral y su trabajo en producciones exitosas que trascendieron las fronteras turcas.

Detalles sobre la muerte de Ece İrtem

De acuerdo con informes de medios turcos, sufrió un infarto del que no se pudo recuperar. La noticia sorprendió a su círculo cercano, ya que no se conocían antecedentes médicos que hicieran prever un desenlace así.

Fallece actriz turca de renombre a los 35 años tras un infarto al día siguiente de su cumpleaños

El abogado de la familia confirmó la muerte y desmintió rumores en redes sociales sobre un posible suicidio, según reportó el diario Ensonhaber.

Fuentes indican que Ece se encontraba en su hogar junto a su madre cuando ocurrió el hecho.

Días antes, Ece compartió imágenes de su viaje a Tailandia en sus redes sociales, donde interactuó activamente con sus seguidores.

La carrera de una actriz que conquistó la televisión turca

Nacida en la región de Anatolia Central, desarrolló desde joven una gran pasión por las artes escénicas. Ece estudió música y actuación, y se graduó en 2014 del programa de Ópera e Interpretación Vocal en la Universidad Yasar, donde destacó entre sus compañeros.

Participó en proyectos de ópera con importantes artistas del género en Turquía, lo que enriqueció su carrera profesional.

Fallece actriz turca de renombre a los 35 años tras un infarto al día siguiente de su cumpleaños

Con la intención de buscar más oportunidades, se mudó a Estambul, donde se consolidó en la industria del entretenimiento. Ganó popularidad al participar en series como 'El hombre equivocado', con Can Yaman, así como en 'Pecado original' y 'Me robó mi vida', vistas en numerosos países.