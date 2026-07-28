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Brando Gallesi asegura que tocó fondo tras las críticas por pedir dinero a sus fans: "Fui objeto de burla en mi país"

Brando Gallesi vuelve a las redes tras controversias. Habla sobre las críticas y el dolor personal que ha enfrentado en su carrera.

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    Brando Gallesi asegura que tocó fondo tras las críticas por pedir dinero a sus fans: "Fui objeto de burla en mi país"
    Brando Gallesi asegura que tocó fondo
    Brando Gallesi asegura que tocó fondo tras las críticas por pedir dinero a sus fans: "Fui objeto de burla en mi país"

    El conocido actor peruano Brando Gallesi volvió a sus redes sociales este martes 28 de julio, tras varias semanas apartado del público. Anteriormente, se había encontrado en medio de una controversia al solicitar ayuda económica a sus seguidores después de quedarse sin ahorros.

    En su defensa, Gallesi explicó que fue objeto de acoso mientras trabajaba en una reconocida película de Tondero y que esto le cerró muchas oportunidades laborales.

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    En un reciente video compartido con su numerosa base de seguidores, Brando Gallesi relató los momentos traumáticos que vivió, provocados por la avalancha de críticas recibidas. "Fui blanco de burlas en mi propia tierra. Apenas tengo 23 años y he enfrentado pruebas realmente complejas para alguien de mi edad. He experimentado dolores que dejan huella, he llegado a lo más profundo de mi ser en completa soledad, enfrentando un caos y un ruido externo abrumador. He soportado traiciones y humillaciones de todo tipo", expresó.

    "He transformado los ataques y prejuicios de miles, si no millones, cargando con la presión social y las expectativas de prácticamente toda una nación, aceptando y enfrentando constantes agresiones. Aquí estoy ahora", añadió el actor tras el fin de su amistad con Thiago Vernal.

    Brando Gallesi regresa a las redes sociales

    Brando Gallesi, quien mencionó la ruptura de su relación con Merly Morello, aseguró sentirse mejor, habiendo resurgido y alcanzado una espiritualidad especial. "Si te preguntas cómo logré superarlo, cómo sigo vivo, feliz, amando con un corazón indomable y con la esperanza de que el mañana será mejor, te diré: Dios. ¿A qué Dios me refiero? A una conciencia pura y superior, la fuente de luz divina que crea todo lo visible e invisible, que impulsa la existencia y está en constante evolución. Ese único y contundente Dios", señaló.

    Gallesi dijo también que, ante estas circunstancias, se dedicará a publicar lo que ha aprendido en estas semanas difíciles. "Me veo en el deber de compartir todo el conocimiento acumulado para sentirme completamente libre ante los demás, viviendo de forma genuina sin volver a limitarme. Me dedicaré especialmente a compartir mi información a través de reflexiones, música, datos, recomendaciones y herramientas que he desarrollado y probado, para que, si lo desean, puedan intentar ver la vida desde otra perspectiva y con métodos simples, destinados a que cualquiera pueda entender e integrar en su día a día", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brando Gallesi asegura que tocó fondo tras las críticas por pedir dinero a sus fans: "Fui objeto de burla en mi país"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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