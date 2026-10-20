Martín Vizcarra es trasladado a UCI por una complicación cardíaca

Martín Vizcarra es trasladado a UCI por una complicación cardíacaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Martín Vizcarra, expresidente de Perú, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una complicación cardíaca. Inicialmente, el exmandatario fue llevado al Hospital de Lima Este en Ate Vitarte por un cólico renal, pero durante el tratamiento en el área de trauma shock, surgió el problema cardíaco.
El traslado desde el Penal de Barbadillo, donde Vizcarra cumple condena por recibir sobornos cuando era gobernador de Moquegua, se realizó durante la madrugada. Actualmente, sigue bajo atención médica especializada.
PUEDES VER: Sedapal confirma CORTE DE AGUA de hasta 12 HORAS en Lima el 20 de octubre: Estos son los DISTRITOS AFECTADOS
En meses recientes, Martín Vizcarra ha sido trasladado varias veces para recibir asistencia médica. Desde diciembre de 2025 hasta enero del presente año, visitó el Hospital de Ate en tres ocasiones debido a problemas renales y un caso de descompensación.
La última vez que el exmandatario fue llevado a un centro de salud fue en agosto. Vizcarra, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), mencionó que fue atendido por un problema renal. Según explicó, su riñón izquierdo trabaja apenas al 10% de su capacidad, requiriendo chequeos regulares para monitorear su funcionamiento renal.