Martín Vizcarra es trasladado a UCI por una complicación cardíaca

El expresidente Martín Vizcarra ingresó al hospital por un cólico renal, pero enfrentó una complicación cardíaca en el área de trauma shock.

Martín Vizcarra, expresidente de Perú, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una complicación cardíaca. Inicialmente, el exmandatario fue llevado al Hospital de Lima Este en Ate Vitarte por un cólico renal, pero durante el tratamiento en el área de trauma shock, surgió el problema cardíaco.

El traslado desde el Penal de Barbadillo, donde Vizcarra cumple condena por recibir sobornos cuando era gobernador de Moquegua, se realizó durante la madrugada. Actualmente, sigue bajo atención médica especializada.

En meses recientes, Martín Vizcarra ha sido trasladado varias veces para recibir asistencia médica. Desde diciembre de 2025 hasta enero del presente año, visitó el Hospital de Ate en tres ocasiones debido a problemas renales y un caso de descompensación.