Sedapal confirma CORTE DE AGUA de hasta 12 HORAS en Lima el 20 de octubre: Estos son los DISTRITOS AFECTADOS

Sedapal informa sobre una interrupción del suministro de agua en Lima Metropolitana el 20 de octubre de 2026 , afectando a varios distritos con cortes de hasta 12 horas.

¡Es hora de prepararse! Sedapal ha anunciado un nuevo corte del servicio de agua el martes 20 de octubre de 2026 en varios distritos de Lima Metropolitana. Esta medida dejará a muchos hogares y comercios sin agua por un máximo de 12 horas consecutivas. A continuación, te ofrecemos todos los detalles necesarios.

Cortes de agua en Lima Metropolitana el 20 de octubre: Sedapal detalla distritos y horarios

Según la entidad, esta programación de cortes está vinculada a trabajos de mantenimiento en el sistema de almacenamiento, buscando optimizar la estructura de abastecimiento en distintos lugares de la capital.

Con este panorama, Sedapal recomienda que la población tome precauciones para reducir el impacto, como almacenar agua potable en recipientes limpios un día antes del corte programado. Las áreas afectadas son:

Chaclacayo

Zonas afectadas: Urb. El Cuadro (influye en R2 - R3 - R4 - R5).

Urb. El Cuadro (influye en R2 - R3 - R4 - R5). Hora de corte: desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

Villa María del Triunfo

Zonas afectadas: P. J. José Gálvez, A. H. Programa Municipal de Vivienda Los Ángeles, A. H. Alberto Fujimori, A. H. Ampl. San Pedro, Comité Vecinal Virgen del Carmen, Comedor San Miguel, Villa Poeta B II, A. H. Santa Teresita parcela B.

P. J. José Gálvez, A. H. Programa Municipal de Vivienda Los Ángeles, A. H. Alberto Fujimori, A. H. Ampl. San Pedro, Comité Vecinal Virgen del Carmen, Comedor San Miguel, Villa Poeta B II, A. H. Santa Teresita parcela B. Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Villa El Salvador

Zonas afectadas: Urb. Pachacámac, primera etapa, segunda etapa, sector uno barrio uno, sector dos barrio uno, cuarta etapa, asoc. Cristo Pachacamilla, A. H. Los Portales, A. H. Naciones Unidas, A. H. Presidencia de la República, asoc. de Viv. El Ferroviario.

Urb. Pachacámac, primera etapa, segunda etapa, sector uno barrio uno, sector dos barrio uno, cuarta etapa, asoc. Cristo Pachacamilla, A. H. Los Portales, A. H. Naciones Unidas, A. H. Presidencia de la República, asoc. de Viv. El Ferroviario. Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Pueblo Libre

Zonas afectadas: Cercado, urb. Cercado, urb. Sanidad PNP, urb. Oyague. Cuadrante: av. Sucre, av. Rosa Toledo, av. San Martín, calle de los Héroes, av. Nicolás Alcázar, av. Brasil, av. La Marina.

Cercado, urb. Cercado, urb. Sanidad PNP, urb. Oyague. Cuadrante: av. Sucre, av. Rosa Toledo, av. San Martín, calle de los Héroes, av. Nicolás Alcázar, av. Brasil, av. La Marina. Hora de corte: desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

Rímac

Zonas afectadas: Habilitación urbana La Alameda del Rímac, primera etapa.

Habilitación urbana La Alameda del Rímac, primera etapa. Hora de corte: desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

Miraflores