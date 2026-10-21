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¡CONFIRMADO! El 6 de noviembre será DÍA NO LABORABLE: descubre qué trabajadores serán beneficiados

¿Otro feriado? Trabajadores del sector público disfrutarán de un descanso, mientras que en el sector privado se requerirá un acuerdo entre las partes para implementar la medida.

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    El 6 de noviembre será día no laborable: descubre qué trabajadores podrán descansar | Composición Wapa - Andina
    ¡CONFIRMADO! El 6 de noviembre será DÍA NO LABORABLE: descubre qué trabajadores serán beneficiados

    ¡Atención, trabajadores! Este 6 de noviembre de 2026 se ha establecido como día no laborable para determinados empleados, de acuerdo con una disposición oficial. La medida permitirá que un grupo de trabajadores acceda a una jornada de descanso, aunque su aplicación dependerá del sector en el que laboren.

    Es importante precisar que no se trata de un feriado nacional, por lo que el beneficio no alcanza automáticamente a todos los trabajadores del Perú. ¿Quiénes podrán descansar este día y cuál es el motivo detrás de esta disposición? Conoce todos los detalles a continuación.

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    ¿Día no laborable este 6 de noviembre: conoce quiénes tendrán descanso y por qué?

    El próximo 6 de noviembre de 2026 se ha establecido como día no laborable en la región de Ayacucho, debido a un decreto regional que celebra la música tradicional ayacuchana. Esta disposición busca reconocer el patrimonio cultural local y permitirá que ciertos empleados gocen de descanso, conforme a lo detallado en la normativa.

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    La conmemoración se centra en el Día de la Canción Folclórica Ayacuchana, una fecha creada para valorar las melodías tradicionales de la región. Esta fecha fue establecida por la Ordenanza Regional N.° 002-2013-GRA/CR, que cada año designa el 6 de noviembre como día no laborable en el ámbito regional.

    La festividad también honra al músico Nery García Zárate, quien se destacó por interpretar y promover la música ayacuchana. Junto a su hermano Raúl, difundió ampliamente el folclore local. Este día no laborable busca reconocer la importancia de tales expresiones para la identidad cultural de Ayacucho.

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    ¿Qué empleados podrán tomar el día libre en Ayacucho el 6 de noviembre?

    Este día de descanso está destinado a los empleados del sector público de la región de Ayacucho, acorde con la ordenanza. Es importante diferenciar esta fecha de los feriados nacionales, los cuales afectan a todo el país en virtud de regulaciones nacionales.

    Para el sector privado, la medida implica que el día no laborable sea opcional y dependa de un consenso entre empleador y empleados. Esto significa que no todos los trabajadores de empresas privadas disfrutarán automáticamente del día libre, sino que dependerá de los acuerdos alcanzados. Esta decisión tiene una aplicación restringida a nivel regional y varía según el ámbito laboral.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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