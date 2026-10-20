DNI electrónico gratis en Perú: Reniec anuncia jornadas hasta el 25 de octubre y publica los puntos de atención.

DNI electrónico gratis en Perú: Reniec anuncia jornadas hasta el 25 de octubre y publica los puntos de atenciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Entre el 19 y el 25 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará campañas de entrega gratuita de DNI en varias partes del país. Estas actividades están dirigidas a personas en situación vulnerable y tienen como objetivo facilitar su acceso a la identificación, permitiendo a más personas obtener o renovar su documento de identidad de manera gratuita.
Para conocer cómo acceder a esta iniciativa sin costo, es fundamental saber qué localidades serán parte de estas campañas y dónde estarán ubicados los centros de atención. Aquí te detallamos cómo obtener información sobre los lugares disponibles para las campañas de Reniec, quiénes pueden beneficiarse y los detalles que necesitas tener en cuenta antes de asistir.
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¿Dónde se realizarán las campañas de DNI electrónico gratuito de Reniec?
Las campañas de renovación de DNI sin costo del Reniec se desarrollarán del 19 al 25 de octubre en múltiples ubicaciones del país. Para conocer los centros de atención, sus horarios y las regiones involucradas, solo necesitas seguir el enlace que proporcionamos a continuación.
- Para informarte sobre la campaña deDNI electrónico gratuito en tu región:haz clic aquí
Jornadas de DNI gratuito del 19 al 25 de octubre
En la región de Lima, Reniec realizará campañas de DNI gratuito en los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Pachacámac, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Surquillo y Villa El Salvador.
En otros lugares del país, las regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali también contarán con sedes para estas actividades.
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¿Quiénes son los beneficiarios de estas campañas de Reniec?
Estas campañas están orientadas a personas en condiciones de vulnerabilidad, tales como infancia, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades, personas con recursos limitados y aquellos que residen en áreas rurales o de difícil acceso.
Los grupos beneficiarios incluyen menores de edad, personas de edad avanzada, individuos con discapacidades, miembros de comunidades indígenas o originarias y quienes se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza. También se contempla a aquellos afectados por emergencias y a quienes enfrentan obstáculos geográficos o tecnológicos para acceder a los servicios de identificación.