"Nos íbamos a casar": novio de ingeniera fallecida tras caerle un tubo de 300 kilos relata cómo era su amor eterno

Según relató Hugo Maihuiri Vargas, pareja de Alexandra, el accidente ocurrió cuando la joven acudió sin supervisión ni las medidas de seguridad necesarias a un área de tubos en la fábrica. Hugo detalló que el casco que llevaba su conviviente no contaba con una correa de seguridad adecuada y se salió durante el impacto.

“Alexandra no tenía que estar ahí. Ese trabajo no estaba dentro de sus funciones como asistente de control de calidad. Desde su primer día ya habíamos notado irregularidades; incluso la pusieron a pintar paredes, algo que no correspondía a su puesto”, comentó Hugo, visiblemente afectado.