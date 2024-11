Peruanas llevan GIGANTESCO smart TV en bus y pasajeros quedan en shock: "Solo en Perú"

El ingenio y la creatividad peruana no tienen límites, y esta vez el transporte público fue escenario de un hecho que dejó a más de uno boquiabierto. Dos jóvenes peruanas, emocionadas con su nueva adquisición, decidieron llevar a casa un enorme smart TV en un bus. Las imágenes del peculiar momento se volvieron virales en plataformas como TikTok e Instagram , generando una ola de comentarios entre risas, críticas y asombro.

“Eso es amor por el ahorro, ¡bien hecho chicas!”, “Qué valientes, yo no me atrevería a hacerlo en pleno transporte público”, “¿Un taxi no era mejor opción? Esto es un peligro”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas en las redes sociales.