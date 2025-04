A casi nada del tan esperado matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao , el set de ‘Esto es Guerra ’ se llenó de emoción. Caleta, la hija del deportista, sorprendió a todos con su aparición inesperada en el programa, protagonizando uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

Todo comenzó cuando los conductores de ‘Esto es Guerra’ interrumpieron la competencia para desearle lo mejor a Said Palao en su boda con Alejandra Baigorria. En ese emotivo momento, Caetana sorprendió a todos con su aparición en el set, abrazando a su padre con un gesto lleno de ternura. Said, visiblemente emocionado, no dudó en expresar su felicidad al ver la hermosa relación que une a las mujeres más importantes de su vida.