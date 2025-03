Piero Arenas , integrante de ‘Esto es Guerra’, vivió un inesperado momento al descubrir en plena transmisión en vivo que ya no formaba parte del reality. Mientras conversaba con sus seguidores en Kick, el modelo peruano notó que había sido eliminado de los chats grupales del programa, lo que lo llevó a concluir que había sido despedido sin previo aviso. Su reacción de sorpresa no tardó en generar revuelo en redes sociales.

El influencer no pudo ocultar su sorpresa al darse cuenta en plena transmisión que ya no formaba parte de los chats oficiales de ‘Esto es Guerra’. “Me han sacado de los grupos. Oficialmente, me perdieron. Me he quedado sorprendido. Me acaban de sacar los grupos”, comentó, dejando entrever su desconcierto.