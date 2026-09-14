DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza CAMPAÑA ESPECIAL para un grupo específico en Lima

Los trámites sin costo incluyen el DNI electrónico , inscripción de nacimiento, actualización de datos y cambio de dirección.

¿Tienes pendiente tu DNI electrónico o lo perdiste? ¡No te preocupes! La Municipalidad de Lima en coordinación con Reniec ha organizado una campaña especial para que miles de ciudadanos puedan obtener su documento y realizar otros trámites sin costo.

El evento está programado para el viernes 25 de septiembre y tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios de identificación en la capital. ¿Dónde se efectuará y cuáles son los requisitos para participar? Descúbrelo a continuación.

DNI gratuito el 25 de septiembre en Lima: detalles de horario, lugar y requisitos para la campaña de Reniec

Según Reniec, la campaña se llevará a cabo de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. en la Casaca Vecinal n.º 3, situada en la avenida Ramón Herrera 273, Cercado de Lima, cercana al carné de sanidad. Esta iniciativa está enfocada en los siguientes grupos de ciudadanos:

Menores desde recién nacidos hasta 17 años.

Adultos mayores a partir de 60 años.

La campaña pretende proporcionar atención a estas poblaciones para acercarles los servicios de identificación y facilitar los trámites que requieren presencia física.

¿Qué trámites de DNI electrónico se podrán realizar durante la campaña?

Durante la campaña de Reniec, los ciudadanos elegibles podrán iniciar varios trámites necesarios para obtener el DNI electrónico, todos de forma gratuita. Estos incluyen:

Solicitud del DNI electrónico.

Inscripción de nacimiento.

Actualización de información personal.

Cambio de dirección (requiere recibo de luz o agua).