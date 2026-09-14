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DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza CAMPAÑA ESPECIAL para un grupo específico en Lima

Los trámites sin costo incluyen el DNI electrónico, inscripción de nacimiento, actualización de datos y cambio de dirección.

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    DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza CAMPAÑA ESPECIAL para un grupo específico en Lima
    DNI electrónico GRATIS
    DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza CAMPAÑA ESPECIAL para un grupo específico en Lima

    ¿Tienes pendiente tu DNI electrónico o lo perdiste? ¡No te preocupes! La Municipalidad de Lima en coordinación con Reniec ha organizado una campaña especial para que miles de ciudadanos puedan obtener su documento y realizar otros trámites sin costo.

    El evento está programado para el viernes 25 de septiembre y tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios de identificación en la capital. ¿Dónde se efectuará y cuáles son los requisitos para participar? Descúbrelo a continuación.

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    PUEDES VER: ¡ATENCIÓN! Estos distritos de Lima se quedarán SIN AGUA este 14 de septiembre, informó Sedapal

    DNI gratuito el 25 de septiembre en Lima: detalles de horario, lugar y requisitos para la campaña de Reniec

    Según Reniec, la campaña se llevará a cabo de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. en la Casaca Vecinal n.º 3, situada en la avenida Ramón Herrera 273, Cercado de Lima, cercana al carné de sanidad. Esta iniciativa está enfocada en los siguientes grupos de ciudadanos:

    • Menores desde recién nacidos hasta 17 años.
    • Adultos mayores a partir de 60 años.

    La campaña pretende proporcionar atención a estas poblaciones para acercarles los servicios de identificación y facilitar los trámites que requieren presencia física.

    ¿Qué trámites de DNI electrónico se podrán realizar durante la campaña?

    Durante la campaña de Reniec, los ciudadanos elegibles podrán iniciar varios trámites necesarios para obtener el DNI electrónico, todos de forma gratuita. Estos incluyen:

    • Solicitud del DNI electrónico.
    • Inscripción de nacimiento.
    • Actualización de información personal.
    • Cambio de dirección (requiere recibo de luz o agua).
    DNI GRATIS este 25 de septiembre en Lima.
    DNI GRATIS este 25 de septiembre en Lima.
    SOBRE EL AUTOR:
    DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza CAMPAÑA ESPECIAL para un grupo específico en Lima
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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