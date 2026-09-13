¡ATENCIÓN! Estos distritos de Lima se quedarán SIN AGUA este 14 de septiembre, informó Sedapal

Sedapal anunció un nuevo corte de agua para este lunes 14 de septiembre en distintos sectores de Lima. Revisa los distritos afectados y horarios.

Corte de agua este 14 de septiembre: Sedapal informó qué distritos y sectores de Lima tendrán una interrupción temporal del servicio | Composición Wapa

Corte de agua este 14 de septiembre: Sedapal informó qué distritos y sectores de Lima tendrán una interrupción temporal del servicio | Composición Wapa

Los vecinos de distintos sectores de Lima deberán tomar sus precauciones este lunes 14 de septiembre debido a una nueva interrupción programada del servicio de agua potable. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que varias zonas de la capital tendrán restricciones temporales en el abastecimiento debido a trabajos previstos en su infraestructura. A continuación, revisa qué lugares serán afectados y durante qué horarios se realizará el corte.

¿Qué distritos de Lima tendrán corte de agua el lunes 14 de septiembre?

El cronograma de Sedapal contempla diferentes horarios dependiendo de la zona en la que se realizarán los trabajos. Los sectores que tendrán una interrupción programada del suministro durante este lunes son los siguientes:

Santiago de Surco: el servicio será suspendido desde las 5.00 a. m. hasta las 9.00 p. m. en A. H. Los Girasoles de Villa, A. H. Brisas de Villa, A. H. Virgen del Rosario, A. H. Mateo Pumacahua y P. J. Santa Isabel de Villa.

el servicio será suspendido desde las 5.00 a. m. hasta las 9.00 p. m. en A. H. Los Girasoles de Villa, A. H. Brisas de Villa, A. H. Virgen del Rosario, A. H. Mateo Pumacahua y P. J. Santa Isabel de Villa. Pachacámac: el corte está previsto entre las 8.00 a. m. y las 8.00 p. m. en A. H. Portada de Manchay II Ampl. sector San Pablo Mirador, A. H. Portada de Manchay III, asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine, A. H. Portada de Manchay II Ampliación y A. H. San Pablo Mirador.

el corte está previsto entre las 8.00 a. m. y las 8.00 p. m. en A. H. Portada de Manchay II Ampl. sector San Pablo Mirador, A. H. Portada de Manchay III, asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine, A. H. Portada de Manchay II Ampliación y A. H. San Pablo Mirador. Ate: la interrupción se desarrollará de 8.00 a. m. a 8.00 p. m. y comprenderá los sectores A. H. Nueva Gales y A. H. Paul Poblet.

la interrupción se desarrollará de 8.00 a. m. a 8.00 p. m. y comprenderá los sectores A. H. Nueva Gales y A. H. Paul Poblet. San Juan de Lurigancho: el abastecimiento se verá interrumpido desde la 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m. en A. H. Bayóvar, Ampl. Héroes de Tiwinza de Bayóvar, A. H. 13 de Octubre, AF Ciudad Luz, P. J. San Salvador, AF Virgen del Carmen, Agru. Siglo XXI, A. H. Sta Cruz de Vista Alegre, A. H. Nuevo San Salvador, A. H. 22 de Noviembre Ampl., A. H. Tiwinza Ampl., A. H. San Miguel de Pollopampa, Ampliación F2 Parcela A, AF Tierra Prometida, AF Alfonso Ugarte Héroes de Tiwinza, A. H. U. P. Sector Los Hijos de Ramon Castilla, Sector Hijos de Ramon Castilla Ampl., A. H. Santa Cruz, A. H. Balcón de Báyóvar, A. H. Los Amautas y AF Lourdes Camones.

el abastecimiento se verá interrumpido desde la 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m. en A. H. Bayóvar, Ampl. Héroes de Tiwinza de Bayóvar, A. H. 13 de Octubre, AF Ciudad Luz, P. J. San Salvador, AF Virgen del Carmen, Agru. Siglo XXI, A. H. Sta Cruz de Vista Alegre, A. H. Nuevo San Salvador, A. H. 22 de Noviembre Ampl., A. H. Tiwinza Ampl., A. H. San Miguel de Pollopampa, Ampliación F2 Parcela A, AF Tierra Prometida, AF Alfonso Ugarte Héroes de Tiwinza, A. H. U. P. Sector Los Hijos de Ramon Castilla, Sector Hijos de Ramon Castilla Ampl., A. H. Santa Cruz, A. H. Balcón de Báyóvar, A. H. Los Amautas y AF Lourdes Camones. La Molina: se han establecido dos horarios. De 8.00 a. m. a 8.00 p. m., la suspensión alcanzará a Coop. Musa IV y V etapa y asoc. Los Arbolitos. Asimismo, entre las 2.00 p. m. y las 11.50 p. m., estarán comprendidas Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, asoc. Los Arbolitos, urb. Sol de La Molina II y III etapa.

se han establecido dos horarios. De 8.00 a. m. a 8.00 p. m., la suspensión alcanzará a Coop. Musa IV y V etapa y asoc. Los Arbolitos. Asimismo, entre las 2.00 p. m. y las 11.50 p. m., estarán comprendidas Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, asoc. Los Arbolitos, urb. Sol de La Molina II y III etapa. Los Olivos: el corte se realizará desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m. en APV América, APV La Esperanza, APV Los Olivos, APV Residencial Los Olivos, APV Suiza Peruana, asoc. Vivienda Los Tulipanes, asoc. Los Parques de Villa Sol, urb. Peregrinos del Señor, urb. El Tumbo, urb. Villa del Norte, urb. Villa del Norte II, III y IV etapa, urb. Villa Sol IV etapa y programa de vivienda.

Ante esta interrupción, se recomienda a los usuarios de las zonas señaladas verificar el cronograma correspondiente y almacenar agua con anticipación, especialmente si durante el lunes tendrán actividades que dependan de un suministro permanente.

¿Por qué Sedapal suspenderá el servicio de agua este 14 de septiembre?

Según el cronograma difundido por Sedapal, la suspensión temporal está relacionada principalmente con labores destinadas a conservar y mejorar el funcionamiento de sus instalaciones. Entre estas actividades se encuentran el mantenimiento, lavado y desinfección de reservorios, además de intervenciones técnicas de carácter preventivo.

La empresa recomienda a los usuarios que se encuentren dentro de las zonas contempladas en el cronograma organizarse con anticipación y guardar una cantidad suficiente de agua para atender sus necesidades básicas mientras dure la interrupción.