Reniec ofrece DNI gratis del 7 al 13 de setiembre en 24 regiones: Conoce quiénes acceden y los horarios disponibles

La iniciativa de la Reniec cubrirá 23 regiones, incluyendo Lima y el Callao , con atención en municipalidades y centros de salud. Los horarios y servicios varían según la ubicación.

Se atenderán gestiones del DNI y se ofrecerá orientación sobre servicios registrales de Reniec. | Foto: composición LR/Difusión

Se atenderán gestiones del DNI y se ofrecerá orientación sobre servicios registrales de Reniec. | Foto: composición LR/Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una serie de campañas móviles desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de septiembre. Durante esta semana, se habilitarán diversos puntos de atención para realizar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita.

Las actividades se distribuirán en varias localidades del país y se ubicarán en espacios públicos. La programación será específica para cada lugar, con diferentes fechas, horarios y servicios proporcionados para la atención de la ciudadanía.

La campaña del DNI gratuito llegará a 23 regiones, incluyendo Lima y el Callao

Las campañas abarcarán gran parte del territorio nacional. Los departamentos involucrados son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

El Callao también está incluido en el plan. Los puntos de atención se ubicarán en municipalidades, centros de salud, instituciones educativas, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos dentro de la campaña.

Como los servicios disponibles pueden variar de una sede a otra, Reniec ha programado detalles específicos para cada ubicación. Ahí se pueden consultar las fechas, direcciones de los puntos de atención, horarios y los trámites disponibles en cada campaña.

El Reniec iniciará desde el 7 hasta el 13 de septiembre una jornada de campañas itinerantes para la gestión gratuita del DNI en diversas localidades del Perú.

Verifica quiénes pueden beneficiarse de trámites sin costo y cómo comprobar la entrega del DNI

Los beneficiarios principales son menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad y ciudadanía en situación de vulnerabilidad. Según lo estipulado para cada jornada, los servicios incluyen gestiones relacionadas con el DNI, además de la entrega de documentos solicitados previamente.

Las campañas también ofrecen asistencia registral y orientación sobre los servicios Reniec. Se sugiere a los interesados revisar qué servicios estarán disponibles en el punto al que desean acudir.

Respecto al DNI electrónico 3.0, quienes hayan iniciado este trámite previamente pueden verificar su progreso a través de la plataforma de consulta de Reniec. Cuando el sistema indica un avance del 100%, el documento está listo para ser recogido.