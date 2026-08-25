¿Tres días de descanso por Santa Rosa? Conoce qué pasará el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto

Conoce si el viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2026 serán días no laborables en Perú antes del feriado por Santa Rosa de Lima .

A pocos días del feriado por Santa Rosa de Lima, surgen dudas sobre si el viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2026 serán días no laborables y permitirán disfrutar de un fin de semana largo. Sin embargo, el calendario oficial establece que ninguna de estas fechas tendrá esa condición a nivel nacional.

El feriado nacional será el domingo 30 de agosto por Santa Rosa de Lima. Por ello, tanto el viernes 28 como el sábado 29 serán jornadas habituales para la mayoría de trabajadores, aunque existe una excepción regional.

¿El viernes 28 de agosto será día no laborable?

El viernes 28 de agosto no ha sido declarado feriado ni día no laborable para todo el Perú. La fecha mantiene su condición de jornada regular en la mayor parte del territorio nacional.

La situación es diferente en Tacna. De acuerdo con la Ley N.° 23849, esta fecha es considerada día cívico no laborable en dicho departamento por el aniversario de su reincorporación al Perú.

El portal oficial del Estado también precisa: “Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú”.

Por lo tanto, esta disposición no alcanza a trabajadores de Lima, Arequipa, Cusco, Piura, La Libertad ni otras regiones.

¿El sábado 29 de agosto será día no laborable?

El sábado 29 de agosto tampoco figura como feriado o día no laborable nacional. Quienes normalmente trabajan los sábados deberán cumplir con su jornada, salvo que exista una disposición diferente de su empleador.

En cambio, las personas que trabajan de lunes a viernes tendrán libre ese día como parte de su descanso habitual, pero no debido a una medida especial del Gobierno.

¿Cuándo es el feriado por Santa Rosa de Lima?

El domingo 30 de agosto de 2026 es feriado nacional por Santa Rosa de Lima. Al coincidir con domingo, no se ha establecido oficialmente un puente festivo para los días anteriores.

De esta manera, el calendario queda así:

Viernes 28 de agosto: laborable en todo el país, excepto en Tacna, donde es día cívico no laborable.

laborable en todo el país, excepto en Tacna, donde es día cívico no laborable. Sábado 29 de agosto: jornada habitual según el régimen laboral de cada trabajador.

jornada habitual según el régimen laboral de cada trabajador. Domingo 30 de agosto: feriado nacional por Santa Rosa de Lima.

¿Habrá fin de semana largo por Santa Rosa de Lima?

No existe un fin de semana largo oficial de tres días a nivel nacional. El Gobierno tampoco ha declarado el viernes 28 o sábado 29 de agosto como días no laborables compensables por esta festividad.

La posibilidad de contar con varios días de descanso dependerá de la jornada habitual de cada trabajador y de los acuerdos que pueda establecer con su empleador.