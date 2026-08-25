Certificado de antecedentes policiales: requisitos, pasos y costos para solicitarlo ante la PNP

Conoce cuánto cuesta el Certificado de Antecedentes Policiales en Perú , cómo tramitarlo por internet y qué requisitos necesitas.

Conoce los pasos para sacar el certificado de antecedentes policiales.

Conoce los pasos para sacar el certificado de antecedentes policiales.

El Certificado de Antecedentes Policiales (CERAP) es un documento emitido por la Policía Nacional del Perú (PNP) que puede ser solicitado para trámites laborales, administrativos o personales. Actualmente, puede gestionarse de manera digital o presencial.

Antes de comenzar, es importante verificar si se necesita el certificado para uso nacional o para trámites en el extranjero, ya que los procedimientos son distintos.

¿Cuánto cuesta el Certificado de Antecedentes Policiales?

Para uso nacional, el CERAP tiene un costo de S/8.50 si se solicita presencialmente y de S/5.40 si se tramita de manera digital. El código de pago correspondiente es el 08116.

El abono puede realizarse mediante Págalo.pe o en el Banco de la Nación. Se recomienda conservar el comprobante, ya que sus datos pueden ser solicitados durante el trámite.

¿Cómo sacar los antecedentes policiales por internet?

Luego de realizar el pago, el usuario debe ingresar al servicio digital de la Policía Nacional y completar los datos solicitados para validar su identidad y la operación.

Una vez finalizado el procedimiento, podrá obtener el CERAP Digital. El documento incluye mecanismos de seguridad, como un código QR y códigos de validación que permiten comprobar su autenticidad.

Quienes prefieran hacer el trámite presencial deberán acudir a una dependencia policial habilitada con su DNI vigente. En el caso de extranjeros, deberán presentar el documento de identificación correspondiente a su situación migratoria.

¿Cómo verificar si el CERAP es válido?

La PNP cuenta con una plataforma de validación en la que se puede comprobar la autenticidad del certificado ingresando el código CERAP y el código de seguridad que aparecen en el documento.

También es importante diferenciar este certificado de los antecedentes penales, emitidos por el Poder Judicial, y de los antecedentes judiciales, gestionados por el INPE.