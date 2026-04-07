Minedu confirma suspensión de clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales: revisa qué colegios serán afectados

Minedu suspende clases presenciales el 10 y 13 de abril en colegios que serán locales de votación por elecciones 2026 .

Minedu ha tomado medidas las para las elecciones generales.

Minedu ha tomado medidas las para las elecciones generales.

A pocos días de las elecciones generales, el sector Educación ajusta su calendario para facilitar el desarrollo del proceso electoral. El Ministerio de Educación anunció cambios en la modalidad de clases en miles de colegios del país.

Minedu suspende clases presenciales en colegios que serán locales de votación

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el viernes 10 y el lunes 13 de abril no habrá clases presenciales en las instituciones educativas que funcionarán como centros de votación durante las elecciones del domingo 12.

En total, 10.130 colegios serán utilizados para este fin, por lo que deberán estar disponibles para la instalación, ejecución y cierre de la jornada electoral, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta medida busca garantizar que los locales estén habilitados correctamente y que el proceso se desarrolle sin contratiempos.

¿Qué pasará con los colegios que no serán usados para votar?

El Minedu fue claro en este punto: las instituciones educativas que no hayan sido designadas como locales de votación continuarán con sus clases de manera presencial y sin alteraciones.

Además, las direcciones regionales de Educación (DRE), gerencias regionales (GRE) y las UGEL tendrán la responsabilidad de asegurar que los colegios seleccionados estén disponibles en los tiempos establecidos.

Recuperación de clases y supervisión tras elecciones

La titular del sector, María Esther Cuadros, instó a las autoridades regionales a trabajar de forma articulada con los organismos electorales para evitar inconvenientes.

Asimismo, precisó que se deberán implementar estrategias para compensar las horas lectivas que se verán afectadas por esta medida.

Desde el Minedu también se ha dispuesto que las instancias descentralizadas supervisen el uso adecuado de la infraestructura escolar y verifiquen que los colegios queden en buenas condiciones tras la jornada electoral.