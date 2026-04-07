Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas

Minedu confirma suspensión de clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales: revisa qué colegios serán afectados

Minedu suspende clases presenciales el 10 y 13 de abril en colegios que serán locales de votación por elecciones 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Minedu confirma suspensión de clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales: revisa qué colegios serán afectados
    Minedu ha tomado medidas las para las elecciones generales.
    Minedu confirma suspensión de clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales: revisa qué colegios serán afectados

    A pocos días de las elecciones generales, el sector Educación ajusta su calendario para facilitar el desarrollo del proceso electoral. El Ministerio de Educación anunció cambios en la modalidad de clases en miles de colegios del país.

    Minedu suspende clases presenciales en colegios que serán locales de votación

    El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el viernes 10 y el lunes 13 de abril no habrá clases presenciales en las instituciones educativas que funcionarán como centros de votación durante las elecciones del domingo 12.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    En total, 10.130 colegios serán utilizados para este fin, por lo que deberán estar disponibles para la instalación, ejecución y cierre de la jornada electoral, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    Esta medida busca garantizar que los locales estén habilitados correctamente y que el proceso se desarrolle sin contratiempos.

    ¿Qué pasará con los colegios que no serán usados para votar?

    El Minedu fue claro en este punto: las instituciones educativas que no hayan sido designadas como locales de votación continuarán con sus clases de manera presencial y sin alteraciones.

    Además, las direcciones regionales de Educación (DRE), gerencias regionales (GRE) y las UGEL tendrán la responsabilidad de asegurar que los colegios seleccionados estén disponibles en los tiempos establecidos.

    Recuperación de clases y supervisión tras elecciones

    La titular del sector, María Esther Cuadros, instó a las autoridades regionales a trabajar de forma articulada con los organismos electorales para evitar inconvenientes.

    Asimismo, precisó que se deberán implementar estrategias para compensar las horas lectivas que se verán afectadas por esta medida.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: JNE revela desde que edad ya no están obligados a votar

    Desde el Minedu también se ha dispuesto que las instancias descentralizadas supervisen el uso adecuado de la infraestructura escolar y verifiquen que los colegios queden en buenas condiciones tras la jornada electoral.

    Con esta decisión, el Gobierno busca equilibrar dos prioridades: garantizar elecciones ordenadas y mantener la continuidad del servicio educativo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Minedu confirma suspensión de clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales: revisa qué colegios serán afectados
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Quieres saber si alguien está casado? Revísalo fácil en Reniec

    ATENCIÓN | Corte de luz este 8 y 9 de abril en 9 distritos: 39 zonas sin servicio por hasta 10 horas

    Corte de luz este martes 7 de abril en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los 8 DISTRITOS AFECTADOS

    Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    ¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana

    Elecciones Generales 2026: JNE revela desde que edad ya no están obligados a votar

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;