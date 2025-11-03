Los peruanos que pertenecen al SIS (Seguro Integral de Salud) podrán acceder a un beneficio de S/ 1,000 por sepelio.

Verifica con tu DNI si puedes RECIBIR el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Andina

Las familias peruanas que cuentan con afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) pueden verificar si califican para recibir el Pago por Sepelio (PES) de S/1,000, un subsidio que busca aliviar los gastos tras la pérdida de un ser querido. Este apoyo económico está dirigido a los familiares directos o representantes legales del afiliado fallecido y puede cobrarse tanto de forma presencial en las oficinas del SIS como a través de sus canales virtuales.

¿En qué consiste el Pago por Sepelio del SIS?

El PES es un beneficio que brinda el Estado para cubrir los principales gastos funerarios del afiliado, como servicios de sepelio, ataúd, cremación o traslado del cuerpo. Este subsidio se entrega una sola vez por cada fallecimiento y no requiere intermediarios, garantizando que el dinero llegue directamente a quienes realmente lo necesitan.

El SIS ofrece atención presencial y virtual, permitiendo que los familiares realicen el trámite de manera sencilla y sin demoras. La medida busca reducir la carga económica en momentos difíciles y asegurar que las familias puedan afrontar los costos del sepelio con mayor tranquilidad.

Requisitos y proceso para cobrar el beneficio

Para acceder al Pago por Sepelio del SIS, los familiares deben primero confirmar que el fallecido estaba afiliado al sistema. Esto puede verificarse ingresando al portal oficial del SIS con el DNI del asegurado. Luego, deberán presentar el acta de defunción, los comprobantes de servicios funerarios y su documento de identidad.