¿Se confirma el paro del martes 4 de noviembre? Esto es lo último que dijeron

Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

Los peruanos que pertenecen al SIS (Seguro Integral de Salud) podrán acceder a un beneficio de S/ 1,000 por sepelio. 

    Las familias peruanas que cuentan con afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) pueden verificar si califican para recibir el Pago por Sepelio (PES) de S/1,000, un subsidio que busca aliviar los gastos tras la pérdida de un ser querido. Este apoyo económico está dirigido a los familiares directos o representantes legales del afiliado fallecido y puede cobrarse tanto de forma presencial en las oficinas del SIS como a través de sus canales virtuales.

    ¿En qué consiste el Pago por Sepelio del SIS?

    El PES es un beneficio que brinda el Estado para cubrir los principales gastos funerarios del afiliado, como servicios de sepelio, ataúd, cremación o traslado del cuerpo. Este subsidio se entrega una sola vez por cada fallecimiento y no requiere intermediarios, garantizando que el dinero llegue directamente a quienes realmente lo necesitan.

    El SIS ofrece atención presencial y virtual, permitiendo que los familiares realicen el trámite de manera sencilla y sin demoras. La medida busca reducir la carga económica en momentos difíciles y asegurar que las familias puedan afrontar los costos del sepelio con mayor tranquilidad.

    PUEDES LEER: Mira aquí solo con tu DNI si estás en el SIS y cobra bonos de S/380 a S/1,000 en noviembre del 2024

    Requisitos y proceso para cobrar el beneficio

    Para acceder al Pago por Sepelio del SIS, los familiares deben primero confirmar que el fallecido estaba afiliado al sistema. Esto puede verificarse ingresando al portal oficial del SIS con el DNI del asegurado. Luego, deberán presentar el acta de defunción, los comprobantes de servicios funerarios y su documento de identidad.

    Tras la validación de los documentos, el SIS realiza el desembolso correspondiente y los beneficiarios pueden cobrar los S/1,000 en las entidades autorizadas. El trámite es gratuito, rápido y transparente, garantizando que el apoyo llegue directamente a las familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

