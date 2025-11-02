Wapa.pe
¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS el 3 y 4 de noviembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El Reniec lanzó una campaña especial para entregar DNI electrónico gratis, promoviendo la modernización del registro ciudadano en todo el país.

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva jornada de atención gratuita los días 3 y 4 de noviembre para la entrega del DNI electrónico.

    En coordinación con diversos gobiernos locales, esta iniciativa busca acercar los servicios de identificación a más peruanos, priorizando a poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza. Con esta campaña, se busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios esenciales en todo el país.

    ¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?

    Estas jornadas de campaña gratuita será promovida principalmente en las siguientes regiones a partir del lunes 3 de noviembre:

    Madre de Dios

    La Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, informó que la jornada para el trámite gratuito del DNI se iniciará este lunes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Durante ese horario, los ciudadanos podrán acercarse para gestionar su documento de identidad.

    Del mismo modo, la campaña incluirá otros servicios disponibles para los vecinos, como:
    * Renovación de DNI para todas las edades
    * Actualización del estado civil
    * Inscripción por primera vez del DNI
    * Rectificación de domicilio en el DNI para menores de edad
    * Entrega de documentos tramitados en campañas anteriores

    Tacna

    La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, comunicó que los días 3 y 4 de noviembre se desarrollará la campaña gratuita del DNI electrónico dirigida a jóvenes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores. La atención se realizará en el auditorio Ángel Alejo Tunco desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. En esta ocasión, el municipio dispondrá de solo 60 cupos, por lo que la atención será por orden de llegada.

    Ventajas y beneficios del DNI electrónico

    El DNI electrónico es un documento oficial que destaca por su seguridad, rapidez y funcionalidad digital, según el Reniec. Entre sus principales ventajas se encuentran:

    • Garantiza una identificación segura y confiable en trámites presenciales y virtuales.
    • Permite realizar firmas digitales con validez legal en documentos electrónicos.
    • Brinda protección contra la suplantación de identidad mediante tecnología biométrica.
    • Agiliza el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.
    • Ofrece mayor resistencia y durabilidad.
    • Contribuye a la modernización del sistema de identificación nacional y promueve la inclusión digital.
