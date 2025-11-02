El Reniec lanzó una campaña especial para entregar DNI electrónico gratis, promoviendo la modernización del registro ciudadano en todo el país.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva jornada de atención gratuita los días 3 y 4 de noviembre para la entrega del DNI electrónico.

En coordinación con diversos gobiernos locales, esta iniciativa busca acercar los servicios de identificación a más peruanos, priorizando a poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza. Con esta campaña, se busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios esenciales en todo el país.

¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?

Estas jornadas de campaña gratuita será promovida principalmente en las siguientes regiones a partir del lunes 3 de noviembre:

Madre de Dios

La Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, informó que la jornada para el trámite gratuito del DNI se iniciará este lunes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Durante ese horario, los ciudadanos podrán acercarse para gestionar su documento de identidad.

Del mismo modo, la campaña incluirá otros servicios disponibles para los vecinos, como:

* Renovación de DNI para todas las edades

* Actualización del estado civil

* Inscripción por primera vez del DNI

* Rectificación de domicilio en el DNI para menores de edad

* Entrega de documentos tramitados en campañas anteriores

Tacna

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, comunicó que los días 3 y 4 de noviembre se desarrollará la campaña gratuita del DNI electrónico dirigida a jóvenes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores. La atención se realizará en el auditorio Ángel Alejo Tunco desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. En esta ocasión, el municipio dispondrá de solo 60 cupos, por lo que la atención será por orden de llegada.

Ventajas y beneficios del DNI electrónico

El DNI electrónico es un documento oficial que destaca por su seguridad, rapidez y funcionalidad digital, según el Reniec. Entre sus principales ventajas se encuentran: