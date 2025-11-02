¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS el 3 y 4 de noviembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva jornada de atención gratuita los días 3 y 4 de noviembre para la entrega del DNI electrónico.
En coordinación con diversos gobiernos locales, esta iniciativa busca acercar los servicios de identificación a más peruanos, priorizando a poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza. Con esta campaña, se busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios esenciales en todo el país.
¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?
Estas jornadas de campaña gratuita será promovida principalmente en las siguientes regiones a partir del lunes 3 de noviembre:
Madre de Dios
La Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, informó que la jornada para el trámite gratuito del DNI se iniciará este lunes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Durante ese horario, los ciudadanos podrán acercarse para gestionar su documento de identidad.
Del mismo modo, la campaña incluirá otros servicios disponibles para los vecinos, como:
* Renovación de DNI para todas las edades
* Actualización del estado civil
* Inscripción por primera vez del DNI
* Rectificación de domicilio en el DNI para menores de edad
* Entrega de documentos tramitados en campañas anteriores
Tacna
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, comunicó que los días 3 y 4 de noviembre se desarrollará la campaña gratuita del DNI electrónico dirigida a jóvenes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores. La atención se realizará en el auditorio Ángel Alejo Tunco desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. En esta ocasión, el municipio dispondrá de solo 60 cupos, por lo que la atención será por orden de llegada.
Ventajas y beneficios del DNI electrónico
El DNI electrónico es un documento oficial que destaca por su seguridad, rapidez y funcionalidad digital, según el Reniec. Entre sus principales ventajas se encuentran:
- Garantiza una identificación segura y confiable en trámites presenciales y virtuales.
- Permite realizar firmas digitales con validez legal en documentos electrónicos.
- Brinda protección contra la suplantación de identidad mediante tecnología biométrica.
- Agiliza el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.
- Ofrece mayor resistencia y durabilidad.
- Contribuye a la modernización del sistema de identificación nacional y promueve la inclusión digital.