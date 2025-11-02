¿Se cancelan las clases este lunes 3 de noviembre? Minedu confirma si habrá feriado largo

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el lunes 3 de noviembre las clases se llevarán a cabo con total normalidad en todas las instituciones educativas del país.

Se cancelan las clases este lunes 3 de noviembre? | Difusión.

La confusión se originó porque el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, coincide este año con un sábado, lo que llevó a algunos padres y estudiantes a pensar que el descanso podría extenderse hasta el lunes siguiente. No obstante, el Ministerio de Educación (Minedu) recordó que el año escolar se desarrolla conforme a un calendario oficial que no contempla modificaciones.

Según informó el diario La República, la entidad precisó que “las clases no se suspenderán este lunes 3 de noviembre”.

El ministerio también aclaró que, de acuerdo con el calendario académico oficial de 2025, el único feriado nacional establecido por ley es el sábado 1 de noviembre, en conmemoración del Día de Todos los Santos. Por tanto, no se ha dispuesto ningún feriado largo ni ampliación del descanso, por lo que las clases se desarrollarán con total normalidad.

Asimismo, el Minedu recordó que la organización del año escolar 2025 se estructura en bloques de semanas lectivas y de gestión distribuidas entre marzo y diciembre.

El primer bloque de gestión se llevará a cabo del 3 al 14 de marzo, seguido del primer bloque lectivo, que se desarrollará del 17 de marzo al 16 de mayo.

Luego, el segundo bloque de gestión está programado del 19 al 23 de mayo, y el segundo bloque lectivo del 26 de mayo al 25 de julio.

El tercer bloque de gestión se realizará del 28 de julio al 8 de agosto, mientras que el tercer bloque lectivo abarcará del 11 de agosto al 10 de octubre.

Posteriormente, el cuarto bloque de gestión se ejecutará del 12 al 17 de octubre, seguido del cuarto bloque lectivo, del 20 de octubre al 19 de diciembre.