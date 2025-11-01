¿Es feriado el lunes 3 de noviembre? Esto dice el diario El Peruano sobre un descanso extra

Octubre se despide y noviembre empieza con feriado nacional , pero muchos se preguntan si el lunes 3 también será día libre. Aquí te contamos lo que dice El Peruano.

¿Perú tendrá un feriado largo este fin de semana? Conoce si el 3 de noviembre es día libre | Foto: Composición de Wapa

Noviembre arranca con energía y con uno de los feriados más esperados del año: el Día de Todos los Santos, celebrado cada 1 de noviembre. Pero muchos se preguntan si el lunes 3 también será día libre para extender el descanso. En esta nota te contamos qué dice el diario El Peruano sobre este tema.

Según el diario, la respuesta es clara: no habrá feriado ni día no laborable el 3 de noviembre. Por tanto, las actividades laborales, escolares y universitarias continuarán con normalidad. El único día de descanso oficial para todos los sectores es el sábado 1 de noviembre, el cual sí está establecido por ley.

¿Por qué el 1 de noviembre es feriado nacional?

El Día de Todos los Santos es una festividad religiosa que rinde homenaje a todos los santos y mártires, tanto reconocidos como anónimos. En el Perú, la fecha tiene un profundo significado cultural, ya que muchas familias visitan los cementerios para honrar a sus seres queridos, dejando flores, velas y recuerdos llenos de fe.

Más allá de la tradición religiosa, esta jornada representa un espacio de reflexión y unión familiar, marcando el inicio de un mes lleno de fechas significativas antes del cierre del año.

¿Cuántos feriados quedan en Perú este 2025?

De acuerdo con el calendario nacional, los días libres que restan en el año son: