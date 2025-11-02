Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Bono de S/500 para familias peruanas 2025: revisa AQUÍ con tu DNI si accedes y cuándo cobrarlo en noviembre

El bono de S/500 está dirigido a familias que perdieron sus viviendas por desastres naturales. El subsidio del Ministerio de Vivienda cubre el alquiler de un hogar seguro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Bono de S/500 para familias peruanas 2025: revisa AQUÍ con tu DNI si accedes y cuándo cobrarlo en noviembre
    Bono de S/500 para familias peruanas 2025 | Composición Wapa
    Bono de S/500 para familias peruanas 2025: revisa AQUÍ con tu DNI si accedes y cuándo cobrarlo en noviembre

    Miles de familias peruanas afectadas por huaicos, lluvias intensas y desastres naturales podrán acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de S/500 otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

    Este apoyo económico busca brindarles un lugar seguro donde vivir temporalmente, mientras el Estado gestiona soluciones habitacionales permanentes para quienes perdieron sus hogares. Aquí te contamos cómo acceder y cuáles son los requisitos.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡ATENCIÓN! ONP pagará una pensión adicional a jubilados: conoce desde cuándo y quiénes la recibirán

    Beneficiarios del Bono BAE de S/500: requisitos clave

    El Bono BAE está destinado a los propietarios o posesionarios cuyas viviendas quedaron inhabilitadas a causa de emergencias o desastres naturales. Para poder acceder al beneficio, los solicitantes deben estar inscritos en el formulario EDAN de su municipalidad, no poseer otra vivienda en la misma región y no aparecer como inquilinos o guardianes del inmueble afectado.

    El Ministerio de Vivienda es la entidad responsable de validar la información y comprobar que se cumplan los criterios de elegibilidad. Una vez verificados los datos, se publica la relación oficial de beneficiarios en el diario El Peruano y en la página web del MVCS, garantizando transparencia en el proceso.

    El subsidio, entregado de manera mensual, tiene como objetivo aliviar la carga económica de miles de familias mientras reconstruyen sus hogares. Además, promueve el acceso a viviendas seguras y dignas, dando prioridad a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Llega el pago de CTS en noviembre: revisa si podrás hacer el RETIRO COMPLETO

    Bono BAE 2025: consulta AQUÍ si accedes al subsidio de S/500

    • Paso 1: Ingresa a la plataforma oficial del Bono BAE, haciendo CLIC AQUÍ.
    • Paso 2: Selecciona la opción "Beneficiarios BAE".
    • Paso 3: Descarga el archivo del nuevo padrón de beneficiarios.
    • Paso 4: Busca tus datos personales y revisa si te encuentras en la lista.
    • Paso 5: Acude a una agencia del Banco de la Nación y cobra tu dinero.
    SOBRE EL AUTOR:
    Bono de S/500 para familias peruanas 2025: revisa AQUÍ con tu DNI si accedes y cuándo cobrarlo en noviembre
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Perú tendrá feriado largo de 4 días consecutivos a nivel nacional: Conoce desde cuándo podrás descansar

    ¿Se cancelan las clases este lunes 3 de noviembre? Minedu confirma si habrá feriado largo

    ¡ATENCIÓN! ONP pagará una pensión adicional a jubilados: conoce desde cuándo y quiénes la recibirán

    Municipalidades ENTREGARÁN DNI ELECTRÓNICO GRATIS: revisa si tu distrito participa en la campaña de esta semana

    ¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 y martes 4 de noviembre a nivel nacional? Esto informa El Peruano

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;