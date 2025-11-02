Bono de S/500 para familias peruanas 2025: revisa AQUÍ con tu DNI si accedes y cuándo cobrarlo en noviembre

El bono de S/500 está dirigido a familias que perdieron sus viviendas por desastres naturales. El subsidio del Ministerio de Vivienda cubre el alquiler de un hogar seguro.

Miles de familias peruanas afectadas por huaicos, lluvias intensas y desastres naturales podrán acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de S/500 otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Este apoyo económico busca brindarles un lugar seguro donde vivir temporalmente, mientras el Estado gestiona soluciones habitacionales permanentes para quienes perdieron sus hogares. Aquí te contamos cómo acceder y cuáles son los requisitos.

Beneficiarios del Bono BAE de S/500: requisitos clave

El Bono BAE está destinado a los propietarios o posesionarios cuyas viviendas quedaron inhabilitadas a causa de emergencias o desastres naturales. Para poder acceder al beneficio, los solicitantes deben estar inscritos en el formulario EDAN de su municipalidad, no poseer otra vivienda en la misma región y no aparecer como inquilinos o guardianes del inmueble afectado.

El Ministerio de Vivienda es la entidad responsable de validar la información y comprobar que se cumplan los criterios de elegibilidad. Una vez verificados los datos, se publica la relación oficial de beneficiarios en el diario El Peruano y en la página web del MVCS, garantizando transparencia en el proceso.

El subsidio, entregado de manera mensual, tiene como objetivo aliviar la carga económica de miles de familias mientras reconstruyen sus hogares. Además, promueve el acceso a viviendas seguras y dignas, dando prioridad a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Bono BAE 2025: consulta AQUÍ si accedes al subsidio de S/500