Mivivienda lanza bonos de hasta S/ 27.400: Así puedes acceder al beneficio para comprar tu casa propia

El anhelo de contar con una vivienda propia está más cerca de hacerse realidad para miles de familias peruanas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que, a través del Fondo Mivivienda, se están otorgando bonos de hasta S/ 27.400 como parte del Crédito Mivivienda (CMV), una iniciativa que busca promover la adquisición de viviendas formales con respaldo del Estado.

Este programa facilita la compra de inmuebles con valores que oscilan entre S/ 68.800 y S/ 488.800. Su principal atractivo es el Bono del Buen Pagador (BBP), un subsidio no reembolsable que permite completar la cuota inicial y reducir las mensualidades del crédito. “El compromiso de la actual gestión es brindar a los ciudadanos la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia, que representa una de las inversiones más importantes para una familia”, señaló el ministerio.

Montos del bono según el valor del inmueble: beneficios y facilidades

El Fondo Mivivienda detalló que el monto del bono depende del precio de la vivienda. Para inmuebles con valores entre S/ 68.800 y S/ 98.100, el subsidio alcanza los S/ 27.400. Si el precio está entre S/ 98.100 y S/ 146.900, el apoyo es de S/ 22.800. En el rango de S/ 146.900 a S/ 244.600, el beneficio asciende a S/ 20.900, y para viviendas que cuestan entre S/ 244.600 y S/ 362.100, el monto otorgado es de S/ 7.800. Los inmuebles que excedan ese valor no califican para recibir el subsidio.

Además del BBP, el Crédito Mivivienda brinda condiciones financieras flexibles, como plazos de pago de hasta 25 años y la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor del inmueble. El préstamo se otorga en soles con cuotas fijas, lo que garantiza mayor estabilidad económica para los beneficiarios. También se permite realizar pagos anticipados o cancelar la deuda total a partir del quinto año.

Oferta de viviendas y requisitos para acceder al programa

Actualmente, existen más de 19 mil viviendas disponibles distribuidas en 264 proyectos inmobiliarios en diversas regiones del país. Los interesados pueden solicitar el crédito en bancos, cajas o entidades financieras autorizadas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad .

. No poseer una vivienda registrada a su nombre.

una vivienda registrada a su nombre. Aportar al menos el 7,5% del valor del inmueble como cuota inicial.

como cuota inicial. No haber recibido previamente apoyo habitacional del Estado.