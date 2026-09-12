¿Falleció un familiar SIN DEJAR testamento? Conoce el TRÁMITE que debes hacer para RECLAMAR la HERENCIA

Si un familiar falleció sin dejar testamento, puedes iniciar una sucesión intestada para reclamar la herencia. Conoce los requisitos y cómo realizar el trámite en Perú .

Falleció un familiar y NO dejó testamento: este es el trámite para poder recibir la herencia | Composición Wapa: Gemini - Difusión

Falleció un familiar y NO dejó testamento: este es el trámite para poder recibir la herencia | Composición Wapa: Gemini - Difusión

Cuando un familiar fallece sin dejar testamento, sus bienes no quedan sin dueño, pues la ley establece quiénes pueden recibir la herencia. En Perú, para reconocer oficialmente a los sucesores se debe iniciar una sucesión intestada. Este trámite permite ordenar la transferencia del patrimonio y evitar futuros conflictos entre los familiares. ¿Cómo se inicia y qué requisitos necesitas? Te contamos el paso a paso a continuación.

¿Qué significa hacer una sucesión intestada en Perú?

La sucesión intestada, también conocida como sucesión legal, es el procedimiento que se aplica cuando una persona fallece sin dejar un testamento válido que determine cómo será distribuido su patrimonio.

Este mecanismo también puede utilizarse cuando el documento dejado por el fallecido pierde validez o no permite establecer de manera completa quiénes deben recibir los bienes. De acuerdo con el artículo 815 del Código Civil, existen diferentes circunstancias en las que corresponde recurrir a este tipo de sucesión.

Asimismo, puede ocurrir que exista un testamento, pero que este no haya determinado a los herederos y únicamente contemple determinados legados para personas específicas. En esos casos, la sucesión intestada puede entrar en aplicación respecto de aquello que no haya quedado debidamente establecido.

Realizar esta gestión es importante para formalizar la transferencia de los bienes y derechos del causante y evitar posibles disputas entre quienes consideren tener derecho a heredar. Para ello, los interesados deben presentar la documentación correspondiente y cumplir con las condiciones establecidas para que la autoridad competente pueda determinar a los sucesores.

¿Cuándo se debe iniciar una sucesión intestada?

La sucesión intestada permite que las personas que consideran tener derechos sobre la herencia sean reconocidas legalmente como sucesores cuando no existe un testamento que determine la distribución del patrimonio.

Este procedimiento también es conocido como declaratoria de herederos y puede llevarse a cabo ante un notario o mediante la vía judicial, dependiendo de las circunstancias del caso.

La solicitud puede ser presentada por cualquiera de las personas que considere que le corresponde participar en la herencia. Entre ellas se encuentran los hijos, el cónyuge, la conviviente y los padres del fallecido.

Es importante que la petición incluya a todos aquellos que potencialmente tengan derecho a heredar, ya que la finalidad del procedimiento es establecer de manera formal quiénes integran la sucesión.

Además, el trámite debe efectuarse ante el notario o juez que corresponda al último domicilio que tuvo el fallecido, lugar donde se llevará adelante el procedimiento sucesorio.

¿Quiénes pueden solicitar la sucesión intestada?

El inicio de este procedimiento no está reservado a una sola persona. Cualquier individuo que considere que posee derechos hereditarios puede solicitar que se determine legalmente quiénes son los sucesores.

Entre los familiares que pueden realizar esta gestión se encuentran:

El cónyuge del fallecido, siempre que corresponda según la legislación vigente.

La conviviente, cuando se encuentre reconocida legalmente y cumpla con las condiciones correspondientes.

Los hijos del causante, quienes forman parte de los principales llamados a heredar.

Los padres del fallecido, en los casos en que corresponda su participación en la sucesión.

La petición presentada ante el juez o notario debe contemplar a todos los posibles herederos, con el objetivo de que la declaración considere a las personas que legalmente podrían tener participación en el patrimonio.

¿En qué situaciones corresponde aplicar la sucesión legal?

La sucesión intestada no se limita únicamente a los casos en los que una persona muere sin haber redactado un testamento. La legislación también contempla otras circunstancias en las que los herederos legales pueden ser llamados a recibir el patrimonio.

Estos son algunos de los escenarios contemplados: