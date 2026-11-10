BCR lanza MEDALLAS ESPECIALES por visita del papa León XIV al Perú: revisa AQUÍ su precio y dónde comprarlas

BCR lanza MEDALLAS ESPECIALES por visita del papa León XIV al Perú: revisa AQUÍ su precio y dónde comprarlasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó dos medallas conmemorativas en homenaje a la próxima visita del papa León XIV, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. Las piezas estarán disponibles en dos materiales: plata y alpaca, y podrán adquirirse desde el lunes 9 de noviembre. La venta se realizará mediante la plataforma virtual de la entidad y en fechas determinadas en su museo, ubicado en Lima. Ambas ediciones tendrán diseños especiales relacionados con el pontífice y su llegada al territorio peruano, pero no podrán utilizarse como dinero para efectuar compras o pagos.
VER MÁS: SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ
¿Cuánto cuestan las medallas del papa León XIV y dónde comprarlas en Perú?
Las personas interesadas en conseguir uno de estos artículos podrán realizar sus pedidos desde el lunes 9 de noviembre a través de la tienda virtual del Banco Central de Reserva. En esta plataforma se ofrecerán las dos presentaciones, cuya venta estará condicionada al número de unidades que disponga la institución.
Quienes prefieran adquirirlas directamente también tendrán la opción de acudir al Museo del BCR, situado en el jirón Ucayali 271, en el Centro Histórico de Lima. La atención presencial estará habilitada los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, desde las 09:15 hasta las 15:00 horas.
Respecto a los valores establecidos, la versión de plata se venderá a S/282, mientras que la medalla de alpaca tendrá un precio de S/37. La entidad también anunció que próximamente precisará cuántas unidades estarán disponibles para cada una de estas ediciones.
¿Cómo son las medallas conmemorativas del papa León XIV que lanzó el BCR?
Los dos modelos tendrán elementos gráficos relacionados con el papa León XIV y su visita al Perú. En uno de sus lados se mostrará el retrato frontal del pontífice, con la mano derecha alzada como gesto de saludo. Esta imagen estará acompañada por la silueta del mapa peruano y el texto “Papa León XIV Perú 2026”, colocado en la parte superior del diseño.
En el reverso se incluirá el escudo pontificio y el lema «In illo uno unum», escogido por el propio papa y que significa “En el único Cristo somos uno”. También aparecerá la frase "Papa León XIV visita al Perú", como referencia a la llegada del líder de la Iglesia católica al país.
PUEDES VER: ES OFICIAL | CTS llega este mes de NOVIEMBRE pero con un CAMBIO en la FECHA LÍMITE: Ellos podrán retirarla
En cuanto a sus detalles de fabricación, cada presentación cuenta con características particulares:
Medalla de plata
- Composición: aleación de plata 0,925.
- Peso: una onza troy.
- Diámetro: 37 milímetros.
- Acabado: calidad proof.
- Canto: liso.
Medalla de alpaca
- Peso: 29 gramos.
- Diámetro: 37 milímetros.
- Acabado: brillante.
- Canto: liso.
Las dos piezas corresponden a la emisión del año 2026 y fueron concebidas como artículos conmemorativos de colección. Por ese motivo, no cuentan con valor de circulación ni pueden emplearse como monedas para realizar transacciones comerciales.