Kenji Fujimori participa en la Marcha del Orgullo LGBT 2026 y deja mensaje a favor de la igualdad

Kenji Fujimori , excongresista y hermano menor de Keiko Fujimori, se unió a la Marcha del Orgullo 2026 en Lima y expresó su apoyo a la igualdad.

Kenji Fujimori, antiguo congresista y hermano menor de Keiko Fujimori, fue visto en la Marcha del Orgullo 2026, realizada en Lima el sábado 27 de junio. Este evento tuvo lugar en la avenida de la Peruanidad, ubicada en el Campo de Marte. La actividad congregó a múltiples colectivos LGBTIQ+ y a personas que respaldaron la visibilidad y los derechos de esta comunidad.

La reaparición de Kenji Fujimori en la Marcha del Orgullo 2026: su postura de apoyo a la comunidad

Acompañado por su esposa, Kenji Fujimori lució accesorios con los colores de la bandera LGBT. El excongresista participó en el desfile por las calles del Cercado de Lima, donde se realizaron diversas actividades culturales y se difundieron mensajes de apoyo al movimiento LGBT.

Motivos de la asistencia de Kenji Fujimori a la Marcha del Orgullo 2026: el mensaje del exlegislador

Mientras acompañaba al colectivo LGBT, Fujimori respondió preguntas de otras personas presentes sobre su opinión respecto a la identidad de género y la realidad de las personas trans en Perú. El exlegislador reafirmó su compromiso con la igualdad de derechos y dijo: "Todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos necesitamos el mismo trato”.