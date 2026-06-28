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Kenji Fujimori participa en la Marcha del Orgullo LGBT 2026 y deja mensaje a favor de la igualdad

Kenji Fujimori, excongresista y hermano menor de Keiko Fujimori, se unió a la Marcha del Orgullo 2026 en Lima y expresó su apoyo a la igualdad.

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    Kenji Fujimori participa en la Marcha del Orgullo LGBT 2026 y deja mensaje a favor de la igualdad
    Kenji Fujimori sorprendió al presentarse a la Marcha del Orgullo LGBT 2026. | Composición Wapa
    Kenji Fujimori participa en la Marcha del Orgullo LGBT 2026 y deja mensaje a favor de la igualdad

    Kenji Fujimori, antiguo congresista y hermano menor de Keiko Fujimori, fue visto en la Marcha del Orgullo 2026, realizada en Lima el sábado 27 de junio. Este evento tuvo lugar en la avenida de la Peruanidad, ubicada en el Campo de Marte. La actividad congregó a múltiples colectivos LGBTIQ+ y a personas que respaldaron la visibilidad y los derechos de esta comunidad.

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    La reaparición de Kenji Fujimori en la Marcha del Orgullo 2026: su postura de apoyo a la comunidad

    Acompañado por su esposa, Kenji Fujimori lució accesorios con los colores de la bandera LGBT. El excongresista participó en el desfile por las calles del Cercado de Lima, donde se realizaron diversas actividades culturales y se difundieron mensajes de apoyo al movimiento LGBT.

    Motivos de la asistencia de Kenji Fujimori a la Marcha del Orgullo 2026: el mensaje del exlegislador

    Mientras acompañaba al colectivo LGBT, Fujimori respondió preguntas de otras personas presentes sobre su opinión respecto a la identidad de género y la realidad de las personas trans en Perú. El exlegislador reafirmó su compromiso con la igualdad de derechos y dijo: "Todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos necesitamos el mismo trato”.

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    También destacó que "Siempre hay que defender la igualdad" y reiteró su postura a favor del respeto y contra la discriminación. Sus declaraciones fueron escuchadas por quienes marchaban en la alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, donde acudieron diversas organizaciones sociales y participantes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kenji Fujimori participa en la Marcha del Orgullo LGBT 2026 y deja mensaje a favor de la igualdad
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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