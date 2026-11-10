Ex de Flor Polo se va con todo y AMENAZA con sacar a la luz AUDIOS y TESTIGOS para DESMENTIRLA: "Esto se va a desbaratar"

Luiggi Yarasca respondió a la denuncia de Flor Polo y aseguró que tiene pruebas para defenderse. Conoce qué reveló sobre el audio y quiénes podrían respaldar su versión.

Luiggi Yarasca rompió su silencio y se pronunció sobre la denuncia por presunta agresión que presentó Florcita Polo en su contra. El empresario rechazó las acusaciones de su expareja y aseguró que tendría pruebas para respaldar su versión de los hechos. En declaraciones para ‘América Hoy’, afirmó que conserva una grabación y que también cuenta con personas que podrían dar su testimonio. Además, lanzó una contundente advertencia al señalar que buscará demostrar que lo denunciado no habría ocurrido como se ha contado.

¿Qué audio tendría Luiggi Yarasca para desmentir la denuncia de Florcita Polo?

Durante su intervención en el programa ‘América Hoy’, Luiggi Yarasca puso en duda la versión que habría dado Florcita Polo sobre un episodio de presunta violencia. Según explicó, tendría una grabación en la que su expareja habría mencionado que sufrió una caída por las escaleras, un relato que, de acuerdo con el empresario, no coincidiría con lo expuesto en la denuncia.

“Ella dice que la lancé y tengo un audio donde yo me voy después y ella dice que se cayó de las escaleras, y en su denuncia dice otra cosa”, aseguró.

Asimismo, el empresario negó de manera tajante haber agredido físicamente a la hija de Susy Díaz y rechazó que ella le tuviera miedo durante la relación. “Yo nunca la agredí a Flor, en ningún momento”, sostuvo.

¿Qué testigos tendría el ex de Flor Polo para respaldar su versión?

En otro momento de sus declaraciones, Luiggi Yarasca afirmó que tendría testimonios de personas que conocieron de cerca la relación y que, según él, podrían aportar información sobre lo ocurrido. Entre ellos mencionó a un vigilante, amistades del gimnasio, su primo e instructores.

El empresario también relató que, tras algunas rupturas, Florcita habría intentado retomar el vínculo sentimental. De acuerdo con su versión, ella lo buscaba en el gimnasio, permanecía durante varias horas cerca de su vivienda y contactaba a personas de su círculo para que intercedieran por una reconciliación.

“Tengo pruebas del vigilante, tengo pruebas de mis amigos del gimnasio”, indicó. Yarasca consideró que la denuncia podría estar relacionada con el fin de la relación y expresó sus sospechas sobre las razones que habrían llevado a su expareja a presentar la acusación.

“No sé si lo hace por dinero, por despecho o por lo que fuera... Creo que va más que todo por el lado del despecho porque cada vez que yo le terminaba a Flor me iba a buscar al gimnasio, se quedaba ocho horas parada fuera de mi casa”, agregó.

Por otro lado, el empresario se refirió a los mensajes que Florcita Polo mostró en el programa ‘Magaly Tv La Firme’, en los que le reclamaba por una presunta agresión. Yarasca cuestionó el contenido de esas conversaciones y le pidió a su expareja que cuente lo sucedido desde su perspectiva.