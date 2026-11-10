Flor Polo reveló que su expareja, Luiggi Yarasca, la contactó tras la ruptura para convencerla de retirar una denuncia por presunta violencia. Durante una entrevista con Magaly Medina , la influencer compartió los mensajes enviados.

Florcita Polo sorprendió al revelar que su expareja, Luiggi Yarasca, volvió a contactarla pocos días después de que terminaran su relación en medio de una denuncia por presunta violencia. Durante una entrevista en vivo con Magaly Medina, emitida el lunes 9 de noviembre, la empresaria contó que recibió mensajes en los que él le habría pedido que desistiera de la acusación. Según su versión, el empresario habría tomado una decisión para evitar que esta procediera con la denuncia. ¿Qué le escribió Yarasca y cómo respondió la hija de Susy Díaz?

Florcita Polo revela los mensajes de Luiggi Yarasca para que retire la denuncia

Al ser consultada por Magaly Medina sobre si había vuelto a conversar con su expareja después de la separación, Florcita confirmó que él intentó comunicarse con ella días después del presunto episodio de violencia. La empresaria aseguró que los mensajes comenzaron el jueves y que tenían como principal propósito convencerla de retirar la denuncia.

“El jueves comenzó a escribirme para que retire la denuncia, diciéndome que quería, que me amaba, que quería estar conmigo, que quería casarse conmigo, que vivamos juntos y cosas así”, contó en conversación con Magaly Medina.

Sin embargo, la hija de Susy Díaz afirmó que no aceptó la propuesta y que aprovechó el intercambio para dejarle claro que no tenía intención de retomar la relación. Además, sostuvo que le recordó los episodios de violencia que, según su denuncia, habría vivido durante el vínculo sentimental.

“Yo le dije que no iba a retirar y es más, yo le encargaba y le decía, yo no quiero verte nunca más, porque tú me has hecho esto, esto y lo otro. Me has empujado de las escaleras, me has golpeado, me has jaloneado, me has dejado como una cualquiera”, sostuvo.

Luiggi Yarasca rechaza acusaciones de Florcita Polo y presenta su versión

Durante la misma entrevista, Luiggi Yarasca participó mediante una videollamada con el programa de Magaly Medina y rechazó los señalamientos de su expareja. El empresario negó haberla agredido y calificó de falsa la versión que ella presentó sobre lo ocurrido.

Antes de que el denunciado interviniera, el abogado de Florcita mostró un documento y solicitó que ella se retirara del set, aludiendo a una medida de protección que busca evitar que sea víctima de agresiones psicológicas.

Por su parte, Yarasca cuestionó las declaraciones de la empresaria, la acusó de proporcionar información inventada y aseguró que presentaría elementos para respaldar su versión de los hechos.

Como parte de su intervención, reprodujo un audio con el que intentó desacreditar uno de los relatos de Florcita Polo. En la grabación se escucha a la hija de Susy Díaz decir: “Viste que me caí de las escaleras y me dejaste”.

A partir de ese registro, el empresario sostuvo que el contenido no demostraría que él la hubiera empujado, pues, según su interpretación, ella misma habría señalado que sufrió una caída. También negó haberse marchado de la capital y aseguró: “Me he quedado en Lima y me he puesto a derecho en todo momento”.