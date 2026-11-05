Susy Díaz recibe noticia ALARMANTE sobre Florcita Polo luego de que fuera TRASLADADA a una clínica

Desde España, Susy Díaz recibe preocupante información: Florcita Polo habría sido agredida por su pareja y llevada a una clínica. ¿Cómo está?

Susy Díaz se encuentra en vilo después de recibir una alarmante llamada desde Perú mientras celebra su cumpleaños en España. Durante la transmisión de 'Magaly TV La Firme', el 4 de noviembre, Magaly Medina hizo pública la noticia de que la excongresista fue informada por su hermana sobre un presunto ataque a su hija, Florcita Polo, quien por ello fue llevada a una clínica.

Este inquietante reporte surgió cuando el programa mostró imágenes de la hija de Susy Díaz en un restaurante y hotel Rústica en Pachacámac. El video captó a la modelo sin zapatos, despeinada y llorando, rogándole a su acompañante que no la dejara sola.

Magaly explicó que Florcita habría pasado la noche en el lugar junto a su pareja, Luiggi Yarasca. La escena llamó la atención debido al estado emotivo de la joven, quien suplicaba no ser abandonada.

Magaly Medina interrumpió el ambiente festivo de su programa para compartir los sucesos en el entorno de la excongresista.

“Mientras estamos celebrando, un drama se desarrolla en la familia de Susy Díaz, así que detengamos la fiesta. Florcita, como hemos mostrado en la promoción de nuestro programa, aparece llorosa, sin zapatos, despeinada, en el restaurante y hotel Rústica, suplicándole a su pareja que no la deje sola”, relató Magaly.

Noticia de emergencia para Susy Díaz desde España

No solo las imágenes causaron conmoción. Durante el programa, Magaly Medina comentó que recibió un aviso directamente de Susy Díaz, quien la contactó tras enterarse de preocupantes novedades acerca de su hija.

Según la periodista, la hermana de la excongresista estaba en la casa de Florcita cuando recibió información sobre su ingreso a un centro médico. La familiar decidió alertar a Susy, desencadenando gran angustia en ella desde el extranjero.

“La última información que manejamos, proviene de la familia de Florcita. Desde España, donde Susy Díaz está celebrando su cumpleaños, llegó el aviso de su hermana sobre el posible traslado de Florcita a una clínica debido a un supuesto ataque por parte de su novio”, reportó Medina.

Medina aclaró que su equipo periodístico estaba en camino al centro médico para verificar los hechos. Hasta ese momento, la presunta agresión no había sido corroborada independientemente.

“Estamos esperando que nuestro reportero llegue a la clínica para verificar toda esta información que llegó desde España, dado que Susy está muy preocupada por su hija”, agregó la conductora.