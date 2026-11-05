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Timoteo sale al frente tras revelación de Karina Rivera sobre su alejamiento: “No respondo por respeto ...”

Karina Rivera y María Pía Copello se reunieron después de 26 años para hablar sobre las dificultades de trabajar junto a Ricardo Bonilla 'Timoteo'.

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    Timoteo sale al frente tras revelación de Karina Rivera sobre su alejamiento: “No respondo por respeto ...”
    Timoteo sale al frente tras revelación de Karina Rivera sobre su alejamiento.
    Timoteo sale al frente tras revelación de Karina Rivera sobre su alejamiento: “No respondo por respeto ...”

    Después de 26 años, Karina Rivera y María Pía Copello se reunieron en el podcast 'Sin más qué decir', donde hablaron de aspectos poco conocidos de su carrera en televisión. Recordaron los conflictos surgidos al trabajar con Ricardo Bonilla, conocido por su papel de Timoteo, y las diferencias que surgieron durante esa época.

    En la conversación, discutieron los desacuerdos profesionales y las tensiones que marcaron sus experiencias también en las temporadas de circo. Karina indicó que lleva un año sin hablar con el actor detrás del famoso dragón y expresó su desconocimiento sobre su situación actual.

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    La exconductora mencionó que el contacto se perdió después de no llegar a un acuerdo para una nueva temporada de circo, lo cual habría causado el descontento de Bonilla.

    Publicación de Ricardo Bonilla tras el reencuentro entre Karina Rivera y María Pía. Foto: Instagram.
    Publicación de Ricardo Bonilla tras el reencuentro entre Karina Rivera y María Pía. Foto: Instagram.
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    Reacción de Ricardo Bonilla a los comentarios de Karina Rivera y María Pía Copello

    Tras la revelación de Karina Rivera y María Pía sobre los conflictos en su periodo junto a Timoteo, Ricardo Bonilla respondió a través de Instagram. Sin entrar en polémicas ni contestar directamente a sus excolegas, compartió un mensaje en sus historias.

    "Prefiero el silencio por el cariño y amor compartido en tantos años de trabajo conjunto", expresó el actor. Así, Bonilla insinuó su deseo de no avivar la controversia y recordar los momentos positivos que vivieron frente a las cámaras.

    SOBRE EL AUTOR:
    Timoteo sale al frente tras revelación de Karina Rivera sobre su alejamiento: “No respondo por respeto ...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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