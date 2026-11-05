Karina Rivera y María Pía Copello se reunieron después de 26 años para hablar sobre las dificultades de trabajar junto a Ricardo Bonilla 'Timoteo'.

Después de 26 años, Karina Rivera y María Pía Copello se reunieron en el podcast 'Sin más qué decir', donde hablaron de aspectos poco conocidos de su carrera en televisión. Recordaron los conflictos surgidos al trabajar con Ricardo Bonilla, conocido por su papel de Timoteo, y las diferencias que surgieron durante esa época.

En la conversación, discutieron los desacuerdos profesionales y las tensiones que marcaron sus experiencias también en las temporadas de circo. Karina indicó que lleva un año sin hablar con el actor detrás del famoso dragón y expresó su desconocimiento sobre su situación actual.

La exconductora mencionó que el contacto se perdió después de no llegar a un acuerdo para una nueva temporada de circo, lo cual habría causado el descontento de Bonilla.

Publicación de Ricardo Bonilla tras el reencuentro entre Karina Rivera y María Pía. Foto: Instagram.

Reacción de Ricardo Bonilla a los comentarios de Karina Rivera y María Pía Copello

Tras la revelación de Karina Rivera y María Pía sobre los conflictos en su periodo junto a Timoteo, Ricardo Bonilla respondió a través de Instagram. Sin entrar en polémicas ni contestar directamente a sus excolegas, compartió un mensaje en sus historias.