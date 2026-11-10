¿Tu distrito está en riesgo? Reportan más de 300 casos de dengue en una zona de Lima

¿Tu distrito está en riesgo? Reportan más de 300 casos de dengue en una zona de LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un hallazgo alarmante. Las cifras recientes de dengue en el sur de Lima preocupan a las autoridades sanitarias particularmente en San Juan de Miraflores, que cuenta con más de 300 casos. Según el informe de '24 Horas', en total son once distritos con aproximadamente 1.200 casos reportados en 2026.
El informe destaca que San Juan de Miraflores es clave dentro de los contagios en la zona sur de Lima. Una portavoz del sistema de salud señaló que este distrito representa el 30% de los casos de dengue en la región, lo que provoca medidas sanitarias urgentes, como la vacunación.
Este año, en Lima Sur, se han registrado alrededor de 1.200 casos de dengue, con más de 300 pertenecientes a San Juan de Miraflores, expuso una fuente del programa televisivo.
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El fenómeno El Niño y su impacto en la propagación del dengue
Lima Sur enfrenta un aumento de enfermedades, impulsado por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño. La enfermedad se propaga a través de la picadura de mosquitos infectados y causa fiebre y dolores en músculos y articulaciones.
El informe de '24 Horas' revela que las autoridades supervisan activamente los distritos de Lima Sur, con San Juan de Miraflores presentando una alta concentración de casos en comparación con los otros 12 distritos de la zona, como:
- Barranco
- Santiago de Surco
- Chorrillos
- San Juan de Miraflores
- Villa María del Triunfo
- Villa El Salvador
- Pachacámac
- Lurín
- Punta Hermosa
- Punta Negra
- San Bartolo
- Santa María del Mar
- Pucusana
En Lima Sur, uno de los trece distritos concentra el 30% de los casos, detalló la vocera. La capital también muestra un aumento en enfermedades febriles a nivel nacional, como la leptospirosis, con 315 casos reportados en la región.
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¿Qué es la leptospirosis y cómo se contagia fácilmente?
Esta es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira que se transmite a los humanos al entrar en contacto con agua, barro o alimentos contaminados por la orina de animales infectados, generalmente roedores.
Los riesgos aumentan en presencia de heridas abiertas o contacto con mucosas como ojos, nariz o boca. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantener una higiene adecuada y evitar la automedicación. Los síntomas comunes incluyen dolores musculares, vómitos, diarrea, ictericia, fiebre y malestar general.