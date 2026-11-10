¿Tu distrito está en riesgo? Reportan más de 300 casos de dengue en una zona de Lima

Un distrito en Lima Metropolitana registra un elevado número de casos de dengue . Conoce si estás en la zona de riesgo.

Reportan más de 300 casos de dengue en una zona de Lima.

Reportan más de 300 casos de dengue en una zona de Lima.

Un hallazgo alarmante. Las cifras recientes de dengue en el sur de Lima preocupan a las autoridades sanitarias particularmente en San Juan de Miraflores, que cuenta con más de 300 casos. Según el informe de '24 Horas', en total son once distritos con aproximadamente 1.200 casos reportados en 2026.

El informe destaca que San Juan de Miraflores es clave dentro de los contagios en la zona sur de Lima. Una portavoz del sistema de salud señaló que este distrito representa el 30% de los casos de dengue en la región, lo que provoca medidas sanitarias urgentes, como la vacunación.

Este año, en Lima Sur, se han registrado alrededor de 1.200 casos de dengue, con más de 300 pertenecientes a San Juan de Miraflores, expuso una fuente del programa televisivo.

El fenómeno El Niño y su impacto en la propagación del dengue

Lima Sur enfrenta un aumento de enfermedades, impulsado por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño. La enfermedad se propaga a través de la picadura de mosquitos infectados y causa fiebre y dolores en músculos y articulaciones.

El informe de '24 Horas' revela que las autoridades supervisan activamente los distritos de Lima Sur, con San Juan de Miraflores presentando una alta concentración de casos en comparación con los otros 12 distritos de la zona, como:

Barranco

Santiago de Surco

Chorrillos

San Juan de Miraflores

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

Pachacámac

Lurín

Punta Hermosa

Punta Negra

San Bartolo

Santa María del Mar

Pucusana

En Lima Sur, uno de los trece distritos concentra el 30% de los casos, detalló la vocera. La capital también muestra un aumento en enfermedades febriles a nivel nacional, como la leptospirosis, con 315 casos reportados en la región.

¿Qué es la leptospirosis y cómo se contagia fácilmente?

Esta es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira que se transmite a los humanos al entrar en contacto con agua, barro o alimentos contaminados por la orina de animales infectados , generalmente roedores.