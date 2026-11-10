Andrea San Martín expone el DOLOROSO momento que atraviesa su HIJA MAYOR ante ausencia de su hermana: "Ha sido un poco..."

Andrea San Martín sorprendió al contar cómo afronta su hija mayor la ausencia de su hermana y reveló que esta nueva etapa no ha sido sencilla para la pequeña.

La rutina familiar de Andrea San Martín atraviesa una etapa de cambios que también estaría repercutiendo en su hija mayor. La pequeña solía compartir gran parte de sus días junto a su hermana menor, pero ahora debe adaptarse a una realidad distinta. La influencer decidió referirse a esta situación a través de sus redes sociales y compartió una reflexión sobre cómo está viviendo este proceso su primogénita. Sus palabras llamaron la atención al revelar que la menor estaría teniendo dificultades para acostumbrarse a esta nueva dinámica.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre el difícil momento que atraviesa su hija mayor?

Andrea San Martín utilizó sus historias de Instagram para mostrar parte de sus actividades cotidianas mientras realizaba labores de limpieza en casa. En medio de esta publicación, la exchica reality compartió un mensaje que terminó generando interés entre sus seguidores por la situación que atraviesa la menor.

"Para Maia ha sido un poco complicado estar sola en casa, felizmente la red de apoyo que tenemos alrededor ha sido de gran ayuda", confesó la exchica reality sobre lo que vive su hija.

Andrea San Martín revela situación con su hija mayor

La declaración de la influencer hace referencia a las dificultades que estaría experimentando la pequeña para acostumbrarse a pasar más tiempo sin la compañía de la menor de sus hijas. Anteriormente, ambas hermanas compartían buena parte de sus actividades y momentos en casa, por lo que la modificación de sus costumbres representa un proceso de adaptación para la niña.

Asimismo, Andrea resaltó la importancia del acompañamiento que recibe de las personas de su entorno durante esta etapa. De esta manera, dejó entrever que el respaldo de su círculo cercano ha sido fundamental para afrontar los cambios en la organización familiar.

¿Cuál es la razón que aleja a Andrea San Martín de su hija menor?

La separación entre Andrea San Martín y su hija menor ocurre mientras la influencer atraviesa un proceso relacionado con la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de la pequeña por presuntas agresiones físicas y psicológicas contra su hija.

A raíz de esta situación, se inició una investigación y se establecieron restricciones de contacto que han impedido que Andrea mantenga la convivencia habitual con la pequeña. Este escenario modificó la organización familiar y también repercutió en la relación cotidiana entre las dos hermanas.