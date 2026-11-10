Monique Pardo se SALVA DE MORIR tras derrumbe de su casa y revela DOLOROSO abandono de su única hija: "Ni siquiera me contestó"

Monique Pardo vivió momentos de terror tras el desplome de parte del techo de su vivienda en Lince. La artista intentó comunicarse con su única hija, pero aseguró que no recibió respuesta.

¡Una situación desgarradora! Monique Pardo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después de que parte del techo de su vivienda, ubicada en Lince, se desplomara durante la madrugada. Aunque logró ponerse a salvo, la intérprete de 'Caramelo' sorprendió al revelar que intentó comunicarse con su única hija para contarle lo ocurrido, pero no obtuvo respuesta.

La artista expresó su tristeza por la falta de comunicación con su familiar, quien reside en el sur del país. Además, confesó el temor que sintió durante el accidente y las dificultades que enfrenta tras los daños ocasionados en su hogar.

Monique Pardo revela que su única hija no le respondió tras derrumbe de su casa

Durante una entrevista televisiva, Monique Pardo habló sobre el distanciamiento que mantiene con su única hija y lamentó no haber recibido una llamada después de la emergencia.

La cantante aseguró que dedicó gran parte de su vida a criarla y que incluso decidió no volver a casarse.

“Tengo una hija, una sola hija que... No sé si llamarle abandono. Di todo por ella, di mi vida, no me volví a casar”, expresó.

Cuando le preguntaron si su hija se había comunicado con ella después del accidente, la artista respondió tajantemente: “Nunca”.

Pardo también confirmó que intentó contactarla para contarle lo sucedido, pero su llamada no fue atendida.

“Sí, ella vive en el sur. ¿Qué te mencionó? ¿Te contestó? ¿Te dijo algo? Ni siquiera me contestó”, relató con la voz entrecortada.

Sus declaraciones evidenciaron el dolor que siente por el distanciamiento familiar, especialmente después de atravesar una emergencia que puso en riesgo su integridad.

¿Cómo ocurrió el accidente que casi le cuesta la vida a Monique Pardo?

La intérprete de 'Caramelo' contó que el accidente ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando las lluvias afectaron la antigua estructura de su vivienda.

Según explicó, se despertó al notar que el agua ingresaba con fuerza a su casa. Poco después, escuchó un fuerte ruido que anunció el desplome de parte del techo.

“Ha sido la raíz de eso, pero justamente el día que se cayó también hubo una lluvia. Yo me desperté, el agua caía así, a mares. Dios mío, no tengo casa, siento que no tengo casa”, manifestó.

La cantante explicó que aquella noche se encontraba descansando en otra habitación, por lo que evitó quedar atrapada bajo los materiales desprendidos.

“Escucho un sonido estruendoso, fuerte, que mi casa caía toda. Yo salí corriendo, gracias a Dios”, recordó.

El derrumbe afectó el ambiente donde guardaba sus prendas y vestuarios artísticos. Parte de sus pertenencias terminó cubierta por tierra, madera y otros materiales.

Al observar los daños, Monique Pardo reconoció que las consecuencias pudieron ser mucho más graves.

“Yo iba a estar enterrada viva”, aseguró.

La artista también relató que el susto le provocó una fuerte alteración de su ritmo cardíaco, situación que incrementó su preocupación debido a sus antecedentes médicos.

Tras lo ocurrido, recibió atención en el hospital Edgardo Rebagliati y comenzó a buscar apoyo para reparar los daños de su vivienda.